  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

TEKNOFEST Karadeniz, salı günü Samsun Çarşamba Havalimanı’ndaki açılış töreniyle başlayacak. 5 yılda bir gelenek haline gelen festivali ziyaret edecek milyonlar 6 gün boyunca birçok etkinlikle coşacak.

Ekleme: 28.08.2022 - 10:43 Güncelleme: 28.08.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleştiriliyor. Salı günü başlayacak ve 4 Eylül akşamına kadar sürecek festival Azerbaycan'dan sonra bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte 5 yıldır gerçekleştirilen festvalin bu yılki ana etkinlik alanı Samsun Çarşamba Havalimanı olacak.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

Altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği TEKNOFEST'i milyonlarca kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler; bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşıyor.

HAVA GÖSTERİLERİ NEFES KESECEK
Festivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur, F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes kesecek.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

REFİK ANADOL SERGİSİ VE HER GÜN BİR KONSER
Bu yıl festival kapsamında Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovları, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli deneyimlenebilecek. Festival kapsamında Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş konser verecek.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

TÜBİTAK'TAN 15 YARIŞMA
Bu yıl TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 40 yarışmadan 15'ini TÜBİTAK düzenliyor. Güncel konu ve teknolojilere yönelik, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri, Çip Tasarım, Hyperloop Geliştirme ve Dikey İnişli Roket Yarışmaları olmak üzere 4 yarışma, bu yıl ilk kez düzenleniyor.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

TÜBİTAK'ın düzenlediği "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"nın yerli yazılım ve performans dalında birincilik kazanan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ödüllerini TEKNOFEST Karadeniz'de alacak.

‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar: TB3 ve Kızılelma 2023’te göklerde
Rekabet Kurulu'na üst üste atamalar... Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Türkiye, Mersin'deki cinayet ile sarsılmıştı: Minik Müslüme'nin ölümünde flaş gelişme

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!