‘TEKNOFEST Karadeniz’ için geri sayım başladı!

Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu yıl Karadeniz Bölgesi genelinde Samsun merkezli olarak gerçekleştiriliyor. Salı günü başlayacak ve 4 Eylül akşamına kadar sürecek festival Azerbaycan'dan sonra bu yıl ikinci kez düzenleniyor.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıkların, başkanlıkların, kamu ve özel sektör kuruluşlarının, akademik kurumların ve medya şirketlerinin de aralarında bulunduğu 101 kurumla birlikte 5 yıldır gerçekleştirilen festvalin bu yılki ana etkinlik alanı Samsun Çarşamba Havalimanı olacak.Altı gün boyunca teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, ödül törenleri, sahne gösterileri, konserler ve etkinliklerle dopdolu, coşku ve heyecanın bir an olsun eksilmediği TEKNOFEST'i milyonlarca kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.Festival kapsamında düzenlenen Sahne Senin etkinliği gençlerin eğlencesine ortak olurken, eğitici atölyelerde öğrenciler; bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşıyor.HAVA GÖSTERİLERİ NEFES KESECEKFestivalde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Bayraktar TB2, Hürkuş, Atak Helikopteri, Gökbey Helikopteri, Aksungur, F-16 uçakları ile Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterileri nefes kesecek.REFİK ANADOL SERGİSİ VE HER GÜN BİR KONSERBu yıl festival kapsamında Refik Anadol "Makine Hatıraları: Uzay Sergisi", bilim şovları, dikey rüzgar tüneli ve sanal gerçeklik tüneli deneyimlenebilecek. Festival kapsamında Kıraç, Zara, Uğur Işılak, Resul Dindar ve İlyas Yalçıntaş konser verecek.TÜBİTAK'TAN 15 YARIŞMABu yıl TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen 40 yarışmadan 15'ini TÜBİTAK düzenliyor. Güncel konu ve teknolojilere yönelik, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri, Çip Tasarım, Hyperloop Geliştirme ve Dikey İnişli Roket Yarışmaları olmak üzere 4 yarışma, bu yıl ilk kez düzenleniyor.TÜBİTAK'ın düzenlediği "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"nın yerli yazılım ve performans dalında birincilik kazanan Gaziantep Üniversitesi öğrencileri ödüllerini TEKNOFEST Karadeniz'de alacak.