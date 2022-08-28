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Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı!

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sırbistan ve Kosova'nın giriş çıkışlar konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Ekleme: 28.08.2022 - 09:07 Güncelleme: 28.08.2022 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı!Geçtiğimiz günlerde Sırbistan ve Kosova arasında yaşanan gerilimlerin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den yeni bir açıklama geldi.

Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AB kolaylaştırıcılığında yürütülen Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında iki ülke arasında anlaşmanın sağlandığını belirtti.

"Vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ve Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecekler"
Borrell, "Sırbistan, Kosova kimliği taşıyanlar için giriş- çıkış belgelerini kaldırmayı kabul etti ve Kosova'da Sırp kimlik sahipleri için bu belgeleri istemeyeceğini açıkladı. Kosovalı Sırplar ve diğer tüm vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ve Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecekler. AB, bu amaçla Kosova Başbakanı Albin Kurti'den garanti aldı" ifadelerini kullandı.

Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı!

Ne olmuştu?
Kosova’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe girmesi planlanan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren ve silah sesleri yükselmiş, Sırplar bazı yollara barikatlar kurmuştu.

Polis, silah seslerini doğrulamış hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Sirenlerin ise 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı aktarılmıştı.

Daha sonra ABD’nin Kosova Büyükelçisi Jeff Hovenier, Kosova hükümetine kararı 1 ay ertelemeyi önermiş, Kosova ise kararı 1 Eylül’e ertelemeyi kabul etmiş ve gerginlik son bulmuştu.

Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı!

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