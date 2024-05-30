Sözde yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

İsrail, Gazze işgalinde güvenli dediği bölgeleri aralıksız olarak vuruyor. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da vuran, Filistinlileri diri diri yakan İsrail ordusu, tüm kuvvetleriyle kenti ele geçirdi.Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.'Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar'Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, 'Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor' dedi.Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:Sözde yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlarGeçmişte de benzer ifadeler kullandıKohen'in, geçtiğimzi dönemde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı.Kohen, o dönemki paylaşımında ise, 'Kendi soyunu korumayan her ulus lanetlenir ve tabii kendi soyunu demagoji için kullanan, bomba atılacağı anons edildiği halde, bölge uyarıldığı halde çocukları köşelere koyup ellerinde kamera ile bekleyen bu kişilerin yok olmasını diliyorum. Kendi çıplak ellerimle yok olmalarına yardım edecek kadar...' ifadelerini kullanmıştı