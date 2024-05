PKK'YA sert tepki! MSB'den açıklama: Tüm birlik ve kurumlarımız...

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 'Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları; ülkemizin savunma ve güvenliği için nitelik ve nicelik olarak daha da güçlenmeye, üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir.' dedi.Aktürk şu ifadelere yer verdi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını her geçen gün artırmaktadır.EFES-2024 Tatbikatı; ülkemiz ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığımızın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla, 25 Nisan-08 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 09-30 Mayıs tarihleri arasında Fiilî Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki safha hâlinde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesinde icra edilmektedir.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2024'e millî unsurlarımız ile birlikte 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katılmaktadır.- Teröristle Mücadele Harekâtı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekâtları ile Pençe Serisi operasyonlardan elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması,- Hibrit Harekât ortamının esas alınması,- Meskûn Mahal Muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar göstermektedir.Tatbikatın maksadı, birleşik ve müşterek harekâtta;- Müşterek karargâh ve birliklerin askerî imkân ve kabiliyetleri, harbe hazırlık seviyeleri ve komuta-kontrol usullerinin geliştirilmesi,- Katılımcı ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri envanterindeki harp silah ve araçlarının birleşik ve müşterek bir harekâtta denenmesi,- Siber savunma kapsamında farkındalık seviyesinin artırılması ve ortak siber güvenlik anlayışı oluşturulması,- Asimetrik tehditlere müşterek olarak karşı koyma ve hibrit harekât icra etme imkân ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir.Tatbikatta; jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekât icra edilmekte; hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulmaktadır.Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz tatbikatta başarıyla kullanılmaktadır.EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında;- Yeni Nesil Fırtına-2 ve Boran Obüsü,- PARS OMTAS Kuleli Tekerlekli Araç,- Araca Monteli Mayın Tespit Sistemi,- KARGU Hedefe Yönlendirilebilen Mühimmat Sistemi,- BAHA İnsansız Hava Aracı,- TOGAN Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi,- Füzyon Silah Gece Görüş Dürbünü,- MİLKAR Taarruz Sistemleri,- C-70 Termal Silah Nişangâhı- E- 60 Termal Silah Dürbünü- A-960 Gündüz Görüş Dürbünü- A-600 Gece Görüş Dürbünleri,- Silah Tespit Radarı,- SERHAT ve ACAR Radar Sistemleri,- Şişirilebilir Sahte Tank ve Sistemler,- TB-3 İHA,Özel Kuvvetler Komutanlığınca;- Helikopterden Havadan Tahliye Platformu,- MİKON Mikro Kamikaze Dron,- BOYGA Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İHA,- MX-908 Patlayıcı Madde Tespit Cihazı,- URGAN İp Kamera Sistemi, CADEX Keskin Nişancı Tüfeği ve NIGHT FORCE ATACR Silah Üstü Optik Dürbün gibi muhtelif silah ve sistemler farklı şekillerde ve ilk defa atışlı bir tatbikatta kullanılmaktadır.Ayrıca,-Konya'da Türkiye-Katar ILGIN-2024,-Bursa'da Yıldırım Seferberlik,-Belçika'da Snow-Master ve ülkemiz sınırları içerisinde Ramstein Guard-24 ile Romanya'da DACIA-TOMIX-OPEX tatbikatları gerçekleştirilmektedir.-28 Mayıs'ta Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş görevi icra edilmiştir.-Yarın (30 Mayıs) NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Batı Karadeniz'de Birleşik Krallığa ait uçaklarla icra edilecek ikili eğitim görevine 2 adet- 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Almanya'da icra edilecek NATO Tiger Meet-2024 Tatbikatı'na ise 3 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanması planlanmaktadır.- TCG AMASRA mayın avlama gemimiz, NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 kapsamında 23-27 Mayıs tarihleri arasında Cagliari/İtalya'ya liman ziyareti gerçekleştirmiş,- TCG KINALIADA korvetimiz ise; Endonezya'nın ardından 23- 25 Mayıs tarihleri arasında Bangkok/Tayland'a liman ziyaretinde bulunmuş; 30 Mayıs-01 Haziran tarihleri arasında Hong Kong/Çin'e liman ziyaretinde bulunacaktır.NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlanması kapsamında, 28 Şubat'ta Kosova'ya intikal eden ve İtalya'dan görevi devralan birliğimiz, 01 Mart'ta başladığı görevini 01 Haziran'da Çok Uluslu Tabura devredecek ve müteakiben ülkemize dönecektir.Öte yandan, Bakanlığımıza bağlı birlik ve kurumlarımıza;- 18-25 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Çalışmaları Akademisi heyeti tarafından ziyarette bulunulmuş,Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir.Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1.092 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.Birliklerimizin imkân ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, dünya standartlarında ve teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda;- 316'sı son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4.661 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 7'si terör örgütü mensubudur.Son bir haftada engellenen 1.442 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 56.949 olmuştur.Sayın Bakanımız,- 25 Mayıs'ta beraberindeki TSK Komuta Kademesi ve OYAK Genel Kurulu ile Anıtkabir'i ziyaretinin ardından OYAK'ın 64'üncü Olağan Genel Kuruluna katılmıştır.- 27 Mayıs'ta Dışişleri Bakanımız ile bir araya gelen Sayın Bakanımız aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiştir.- Sayın Bakanımız bugün ve yarın da EFES-2024 Tatbikatı'na katılan dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecektir.Ayrıca,- İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutluyor, Fatih Sultan Mehmet Han ve tüm şanlı ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor,- 'İki devlet, tek millet' anlayışı ile bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha,- Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan 'Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 113'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nü ise şimdiden kutluyoruz.İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıma kararları ile Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısının insani yardımlara derhâl açılmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşıladığımızı bir kez daha vurguluyor; İsrail'in derhâl Uluslararası Adalet Divanı kararına uymasını; uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif bir tutum sergilemesini bekliyoruz.Ancak İsrail, Refah'a saldırılarını sürdürmekte ve çadır kamplarda kalan yerlerinden edilmiş Filistinlileri öldürmektedir.Çocukların ve anne karnındaki (doğmamış) bebeklerin öldürülmesinin hiçbir meşru sebebi olamaz. İsrail, toplu katliamlarına derhâl son vermelidir.Bugüne kadar İsrail'in saldırılarını durdurmasına yönelik alınan kararlar memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Filistinliler için acı ve zulmün son bulması adına bölgede kalıcı çözüme yönelik kararların alınması ve uygulanması gerekmektedir.SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİSayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hemen her alanda geliştirilen ve üretilen yerli ve millî savunma sanayi sistemlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır.Bu kapsamda;- Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta TUSAŞ tesislerini ziyaret ederek ülkemizin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilk uçuşunu gerçekleştirmiştir.- Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopterinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;- Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına,- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.PKK'NIN KİRLİ SEÇİM PLANI: KABUL EDİLEMEZ!Öte yandan; Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorulara şu cevapları verdi:'Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi; Irak ve Suriye'de gasp ettiği toprakları terör yuvası hâline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, millî güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz.'Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen Kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak şu bilgileri paylaştı:'Taslak Kanun maddelerinin görüşülmesi halen mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak Kanun maddelerinde Makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde meclis genel kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasala