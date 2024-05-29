Samsung tarihinde bir ilk! Binlerce işçi...

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve televizyon üreticileri arasında yer alan Samsung, tarihinde ilk kez grevle karşı karşıya.Teknoloji devi Samsung Electronics'te çalışan binlerce işçiyi temsil eden sendika, Güney Kore'deki tüm üyelerinden 7 Haziran'da ücretli izin kullanmalarını istedi ve bir günlüğüne greve çıkacaklarını duyurdu. Bu, 55 yıllık şirketin tarihindeki ilk grev ilanı oldu.Yaklaşık 28 bin üye işçisi olduğunu belirten sendika, bunun da şirketin toplam işgücünün beşte birinden fazlasını oluşturduğunu söyledi.Güney Kore merkezli Samsung Electronics sendika ile yapılan görüşmelere devam edeceklerini açıklarken, bir sendika temsilcisi ise canlı yayınlanan basın toplantısında 'Şirketin işçileri ihmal etmesi karşısında grev ilan ediyoruz' dedi.BBC Türkçe'nin haberine göre; Samsung Electronics yönetimi bu yılın başından beri sendika ile ücretler konusunda görüşmeler yürütüyor ancak şimdiye kadar iki taraf arasında anlaşma sağlanamadı.Sendika, yüzde 6,5'lik bir ücret artışı ve şirketin kazancına endeksli bir ikramiye talep ediyor. Reuters'ın aktardığına göre şirket ise bu yıl yüzde 5,1 oranında zam önerdi.