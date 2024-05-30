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Beyaz Gazete
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu

Son 4 günde 17 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 90 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu
Ekleme: 30.05.2024 - 08:59 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu
Güvenlik güçleri, tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Özellikle devlet kurumlarına sızmış FETÖ mensuplarına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, 17 ilde dört gün süren “KISKAÇ-18” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

90 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı

FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek

Tespit edilen suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında şüphelilerin;

- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

- İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve

- FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu:
- Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.