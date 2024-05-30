Bakan Yerlikaya duyurdu! 17 ilde FETÖ operasyonu
Son 4 günde 17 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 90 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Güvenlik güçleri, tüm terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.
Özellikle devlet kurumlarına sızmış FETÖ mensuplarına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Bu kapsamda, 17 ilde dört gün süren “KISKAÇ-18” operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyona dair detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.
90 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:
17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek
Tespit edilen suçlar
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-18” operasyonlarında şüphelilerin;
- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,
- İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve
- FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu:
- Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile
- Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.