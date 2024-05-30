Yükseliş haftası mı? İslam Memiş uyardı

Ons altın 2350 dolar psikolojik bandı altında seyrediyor. Altın gram fiyatı ise dolar kurundaki durgunlukla ons altına paralel hareket ediyor. Öte yandan İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE'yi bekleyen piyasalarda ons altın yüzde 1 geriledi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasındaki hareketliliği değerlendirdi.İslam Memiş, gram altınla ilgili tahminini kritik bir diğer veriye dayandırdı...İslam Memiş, altın rakamlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'Ons altın 2356 dolar seviyesinde. Bu hafta tepki yükselişleri göreceğiz emtia fiyatlarında. 2370-2380 dolar seviyesine kadar bir toparlanma görülebilir.Ancak cılız bir yükseliş var. Çok iştahlı bir yükseliş yok. Dar bant aralığına sıkışmış olan bir ons altın var.Gram altın 2437-2443 lira seviyesinde. Gram altın tarafındaki yatırımcılar ons altını takip etmeli.Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın tarafında 2400 TL destek seviyesini bu hafta takip etmeye devam edeceğiz.Para piyasalarında bayram hazırlığı var.