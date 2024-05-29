Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada, son bir haftada 44, yılbaşından bu yana ise 1092 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Sınırlarda son bir haftada 316, yılbaşından bu yana ise 7'si terör örgütü mensubu 4 bin 661 kişinin yakalandığı bilgisi verilen açıklamada ayrıca, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarının durmasına yönelik Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı da yer aldı. 'Kararı memnuniyetle karşılıyoruz, İsrail'in derhal uymasını bekliyoruz, İsrail toplu katliamlarına son vermelidir. Alınan kararlar memnuniyet verici olsa da yeterli değildir' denildi.Açıklamada şunlar kaydedildi;Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; 44'ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1092 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.