Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sokak hayvanları düzenlemesi açıklaması: Taslak çalışma Meclis'te!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili hazırlanan taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını açıkladı.Meclis Başkanlığı'na sunulan taslak için bakanlıklar kapsamlı bir çalışma yaptı.Başıboş hayvanlar sokaklardan çekilecek,Süreç sahiplendirme konusunda etkili bir kampanyayla başlatılacakÇipi takılan ve bakımı yapılan hayvan sahiplenmek isteyene verilecek, hayvanın tüm sorumluluğu sahiplenen kişide olacakMilli Emlak barınaklar için yer tahsis edecekYerel yönetimler bu iş için bütçelerinden pay ayıracakSahiplenilmeyen hayvan verisi Meclis'e taşınacakHasta ve saldırgan huylu hayvanlar uyutulacakÖte yandan hazırlanan taslakta çarpıcı raporlara da yer verildi. Raporlara göre başıboş köpekler bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 kişin yaralanmasına sebep oldu.Barınaktaki bir köpeğin aylık maliyeti 3 bin 500, yakalama maliyeti ise 1500 lira.Türkiye kuduz riski altındaki ülkeler arasına yer alırken, bu konuyla ilgili yerel yönetimler bütçelerinden pay ayrılacağı öğrenildi. Sahiplendirme için etkili kampanyalar düzenlenecek. Milli Emlak, barınaklar için yer tahsis edecek.Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanlık bölgelerden yer verecek. Süreç sahiplendirmeyle başlayacak, sahiplenilmeyen sokaklardaki başıboş hayvanlar çekilecek.Hasta, sakat ve saldırgan olan sahipsiz hayvanlar uyutulacak.