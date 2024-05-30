Şehre indiler! Önce etrafı kontrol ettiler sonra yemek aradılar

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, vatandaşlarla iç içe yaşamaya başladı. Hemen hemen her gün ilçe merkezinde bozayıları görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta 2 ayının çöp konteynerini devirerek yiyecek araması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.Bir bozayının ayağa kalkarak etrafı gözlediği, diğerinin ise çöp konteynerinin içerisinde karnını doyurması renkli görüntüler ortaya çıkardı.Özellikle ilçe çöplüğü ve merkez TOKİ lojmanlarında sık sık görülen bozayılar, artık vatandaşları da umursamıyor.Herksin gözleri önünde çöpleri karıştırarak yiyecek arayan bozayılar, bazen de lojmanların giriş kapısının önüne kadar geliyor. Karınları doyuran bozayılar ise salına salına Sarıçam ormanlarının yolunu tutuyor.Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayrıca bozayının konteyneri devirmesi ve vatandaşların ayılarla ilginç diyalogları yer alıyor.