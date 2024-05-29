AK Parti'de yeni reform dalgası! Hangi alanlara değinilecek?

Gelecek 4 yılı reformlar yılı olarak nitelendiren AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, süreci 'altın yıl' diyerek anlattı. 2028'in yol haritasına dair ipuçlarını paylaşan Ala, 'AK Parti'nin kendi içinde çok değişimi oldu. MKYK'yı değiştireli 1 yıl olmadı. İkinci kez yerel seçim görmüş il başkanı sayısı çok az. Değişimden kastımız sadece parti odaklı değil. Önce politika değişimine gitmeliyiz. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanmalı.Önümüzdeki 4 yılı reformlar için fırsat dönemi olarak görüyoruz. İlk yıl altın, ikinci yıl gümüş, üçüncü ve dördüncü yıllar da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Partideki birimlere ve bakanlıklara tek tek görev verildi. Çalışmalar yakında biter. Reformlar yaparak yolumuza devam edeceğiz' dedi.Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, 'Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak' diye konuştu.Parti olarak hangi alanlara eğileceklerini belirten Ala, 'Eş zamanlı ve ince işçilik gerektiren reformlar yapılacak. Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliğini artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak' diye konuştu.Reformların detaylarını anlatan Ala, 'Vatandaş en çok neden şikâyet etmiş, bu alanlarda uygulamada mı eksikliğimiz var, düzenlemede mi eksikliğimiz var? Ombudsmanlığımızdan CİMER'e kadar tüm bunları sorduk. Yapısal reformlar, yapısal dönüşümü sağlayacak. Çok alanda eş zamanlı reformlar yapacağız. Önümüzdeki yılı dolu dolu geçireceğiz. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar gelecek. Türkiye'nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var ve onları yapacağız. Yapmamız gereken piyasada öngörülebilirlik yaratmak, bunu da yeni anayasa yaparak sağlayacağız. Öngörülebilirliği belirleyen en önemli metin anayasadır' ifadelerini kullandı.-Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı (iç pazara ilişkin)-Şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler-Tüketicinin ve sağlığının korunması, rekabetçilik ve kapsayıcı-Dijital dönüşüm ve parasal politika-Sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası-Bilim ve araştırma, eğitim ve kültür-Gümrük birliğinde yapılacak iyileştirmeler-Tarımda uyum ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağılığı, balıkçılık-Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonuBaşıboş sokak köpekleriyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi veren Ala, sorun için 'tehlikeli hale geldi' dedi. Yasal sürece dair takvim veren Ala, 'Meclis yaz tatiline girmeden tamamlanacak. Sokakta başıboş köpek diye bir şey olmaz. İtiraz eden hayvanseverler sokaktaki köpekleri sahiplensin.Belediyelerin işi sokakta güveni sağlamak. İnsanları parçalıyorlar, buna seyirci kalamayız, sorun giderilecek. Yurt dışındaki turizm şirketleri Türkiye'ye tur satarken 'kuduz tehlikesi var' uyarısı yapıyor. Bu, Türkiye'ye yakışmıyor. Hızlı bir şekilde çözülecek. Muhtemelen Meclis tatile girmeden yeni yasayı göreceğiz. Acil olan başıboş köpekleri toplamak' diye konuştu.