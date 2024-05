Başkan Erdoğan başıboş köpek sorununun nasıl çözüleceğini anlattı: Bakımevleri, sahiplendirme, kısırlaştırma, çip ve sıkı takip…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda başıboş sokak köpekleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Sahipsiz köpek sorununa da işte bu zaviyeden bakıyoruz. Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğu tahmin ediliyor. Resmi rakam 2 milyon. Ama sağlık sayım yapılamadığı için iki katı olduğu tahmin ediliyor. Kudur tehdidi artıyor. Sokak köpeği sayısı asimetrik artıyor. Çok daha acı tablolarla karşılaştık. Ankara'da Tunahan çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı. Çok sayıda yürek yaralayıcı örnek var.Hemen her gün başı boş köpeklerin sebep olduğu sorunlar oluyor. Sahipsiz köpeklerin diğer hayvanları telef ettiklerine dair vakalar var. Koruma altındaki geyiklere ve alacalara saldırdıklarını görüyoruz. Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan başıboş köpek sorunumuz var. Bazı ülkeler Türkiye'ye gelecek vatandaşlarını uyarmaya başladı.Bunun yanında Zoonoz (hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık) riski de giderek artıyor. Biz doğum yapacak bir köpek için ordusunun yolunu değiştiren bir Peygamberin ümmetiyiz. Canlıya her zaman merhametle yaklaştık. Defalarca ifade ettim, siyaset ilkemiz bellidir. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Kimse bize merhamet üzerinden ders vermeye kalkmasın.Hayvanları mal statüsünden çıkarıp can statüsüne aldık. Tüm taraflarla istişare halindeyiz. Tarım Bakanlığımız bu sorunu en ince ayrıntısına kadar çalışmaktadır.Toplumun büyük kesimi bu sorunun bir an önce istemektedir. Sokakların güvenli hale gelmesini istemektedir. Burada şu hususun altını özellikle çiziyorum; biz sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçlıyoruz. Köpek bakım evi olmayan yerlerde bakım evleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar burada tutulacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak ve çip takılacak. Çok sıkı takip edilecek.Belediyelerin de sürece olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz. Bu önemli sorunu milletimizin arzu ve beklentileri yönünde çözmüş olacağız.'