ABD Füzesiyle katliam! Dünya Refah’taki soykırımı sadece seyrediyor: ‘Kırmızı çizgi’ lafta kaldı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ta yaptığı çadır katliamında kullanılan füzeler ABD'ye ait çıktı.İşgalci İsrail ordusu pazar gecesi Refah'ta sivillerin sığındığı çadırları hedef almıştı. Katliamda en az 23'ü çocuk, yaşlı ve kadınlar olmak üzere 45 kişi yaşamını yitirmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma ise İsrail'in Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Refah'a saldırılar derhal durdurulmalı' kararından sadece iki gün sonra gerçekleşen ve dünyayı ayağa kaldıran çadır katliamının ABD'nin desteğiyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.ABD'nin CNN televizyon kanalı ve New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi.CNN'in haberine göre, silah uzmanları, İsrail'in Filistinlilerin kampına saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti.Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, 'Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar' dedi.ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde CNN'de katıldığı bir programda Refah'ta sivillerin öldürülmesini 'kırmızı çizgisi' olarak tanımlamıştı.İsrail'in ABD'nin sağladığı füzelerle Refah'ta katliam yapmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Ancak Beyaz Saray'dan bir kez daha 'İsrail'in Refah'taki saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı' yaklaşımı geldi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 'İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah'tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı.Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Refah'ta halen kapsamlı bir kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz. İsrail'in Refah'ı büyük birliklerle ezdiğini görmek istemiyoruz. Halen buna inanıyoruz ve o noktada değiliz' dedi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosu'nda çalışan üst düzey yetkililerden Stacy Gilbert, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları sebebiyle istifa ettiğini açıkladı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 36 bin 171'e yükseldi.İsrail ordusu yine sivil yerleşim alanlarını bombaladı. İsrail'in Refah'ta yardım depoları yakınına düzenlediği saldırıda 20 kişi yaralandı. Han Yunus'ta bir eve düzenlenen saldırıda 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.İşgalci İsrail, dünyanın tepkisine rağmen mayıs ayının başından beri Refah'a saldırıyor. İsrail tankları dün ilk kez kent merkezini de bombalamaya başladı.İsrail'in yoğun saldırılarından dolayı bölgedeki hastanelerin dün faaliyet veremediği açıklandı. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir kliniği tahrip ettiği bildirildi.İsrail'in Refah katliamlarına karşılık dünyanın dört bir yanında protestolar düzenleniyor. Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce kişi, Refah'a saldıran İsrail ile ona koşulsuz destek sağlayan ABD yönetimini protesto etti.Göstericiler, Refah'taki çadır kampına düzenlediği saldırılarda sivillerin ölümüne neden olan İsrail'i 'Gazze'deki soykırımına devam etmekle' suçlarken, İsrail aleyhine ve Filistin lehine sloganlar attı.Fransa'nın başkenti Paris'te de yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti. İngiltere'nin başkenti Londra'da ise binlerce kişinin düzenlediği gösteride 40 kişi gözaltına alındı.Belçika'nın başkenti Brüksel'de de öğrenciler önceki günkü sert polis müdahalesine rağmen dün yine İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı.Meksika'nın başkenti Meksiko'daki İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de meydana gelen olaylarda 6 polis yaralandı, bazı göstericiler gözaltına alındı.Sosyal ağlarda ise Refah katliamının ardından yapılan 'All eyes on Refah / Tüm gözler Refah'ta' paylaşımı 40 milyonu aşkın kişi tarafından paylaşıldı.Filistinli sivil toplum kuruluşları başta Refah olmak üzere Gazze Şeridi'nin tamamına günlerdir hiçbir yardımın ulaştırılamadığına dikkat çekerek bölgenin artık kıtlık bölgesi olduğunu açıkladı.Filistinli yetkililer de Gazze'ye yiyecek, içecek, ilaç ve yakıt sağlanması için güvenlik koridoru açılması gerektiğini duyurdu.İsrail'in Refah'taki katliamına uluslararası alanda tepki yağarken ABD, İsrail'e desteğini sürdürüyor.ABD'de başkan yardımcılığı için ismi geçen ABD'nin eski BM Büyükelçisi Haley'in ise İsrail'e giderek Gazze'ye atılacak bombaların üzerine 'Bitirin onları' yazdığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti.