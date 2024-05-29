Başkan Erdoğan tarih verdi: CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye ziyareti hakkında tarih verdi. Başkan Erdoğan, "9 Haziran'dan sonra olacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan CHP'ye ziyareti hakkında açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, "9 Haziran'dan sonra olacak" ifadelerini kullandı.
aşkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmişti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.
Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.