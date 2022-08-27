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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Laçın tebriği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyet ve tebriğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Laçın tebriği!
Ekleme: 27.08.2022 - 21:48 Güncelleme: 27.08.2022 - 21:49 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlham Aliyev'e Laçın tebriği!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Güney Kafkasya'da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.

Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan'la bir ve beraber olduklarını vurguladı.
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