Ümit Özdağ’dan cuma namazında provokasyon!

Parti politikasını 'ırkçılık' üzerine şekillendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yeni bir provokasyona imza attı. Kameramanla birlikte cuma namazına giden Özdağ, imama "Atatürk'ü anmayacak mıyız" diye bağırdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, provokatif hareketlerine bir yenisini daha ekledi.Kameramanı ile birlikte Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa Camii'ne cuma namazına giden Ümit Özdağ, imam hutbeye çıktığında cemaati provoke etmeye çalıştı.'Atatürk'ü anmayacak mıyız'İmama bağıran Ümit Özdağ, 'Atatürk'ü anmayacak mıyız, Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız' diye bağırdı.Özdağ, cemaatin bakışlarının ardından 'Atatürk'ün ruhuna Fatiha' dedi ve kameraman kaydı sonlandırdı.