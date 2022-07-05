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Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya’da Özgür Duran’ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Yargıtay’ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker'in cezası 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Ekleme: 5.07.2022 - 15:29 Güncelleme: 5.07.2022 - 15:30 / Editör: Ozge Selin
Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!
Konya'da Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Yargıtay'ın bozma kararının ardından bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker'in 10 yıl 10 ay hapsine karar verildi.

Kadir Şeker ifadesinde; 'Ben bir kadının yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için oraya gittim. Oradan ayrılıktan 15 metre sonra Özgür duran arkamdan geldi bana saldırdı. Boğazımı sıktı nefesimin kesildiğinin ciğerlerimin acıdığını hissettim. Sesini duyunca beni bırakır diyerek bıçağı çıkardım. Birlikte yere düştük ama ben onun yaralandığını anlamadım. Sadece elimde bir acı hissettim. Olay yerinden ayrılırken de kadının herhangi bir yardım istediği bağırışlarını duymadım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim üzgünüm. sadece bir kadına yardım etmek istemiştim. Pişmanım ve tahliyemi istiyorum.' dedi.

NE OLMUŞTU?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.

Mahkeme kararını verdi! Kadir Şeker davasında yeni gelişme!

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şeker'e, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü. Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.
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