Kayseri'de fuhuş operasyonda 14 şüpheli yakalandı!
Kayseri'de Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.