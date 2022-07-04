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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını İngiliz'e şikayet etti: İş dünyası Erdoğan'a karşı ses çıkarmalı

İBB Başkanı İmamoğlu, Londra merkezli medya kuruluşuna verdiği demeçte Türkiye'deki iş dünyasına tepki gösterdi.

Ekleme: 4.07.2022 - 10:24 Güncelleme: 4.07.2022 - 10:25 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İngiltere basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Daha önce kendisini cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçenler arasında gösteren Financial Times'a konuşan İmamoğlu, Türkiye'deki iş dünyasını hedef alan ifadeler kullandı.

Hedefinde iş dünyası var
Habere göre, İmamoğlu, "Türkiye'de iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sesini yükseltmediği için ekonomik kriz nedeniyle kabahatli. " dedi.

İmamoğlu, "İş dünyasının hâlâ cesaret edemediğini üzüntüyle izliyorum. Maalesef iş dünyasının ekonomik durum nedeniyle kabahati var." şeklinde ifadeler kullandı.

Financial Times: Erdoğan'ın olası rakibi
Öte yandan Londra merkezli gazete, bir kez daha "İmamoğlu, yaklaşan cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan'ın olası rakiplerinden biri olarak görülüyor." tespitinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında "büyüyen bir ivme" olduğu öne sürülerek, ancak anketlerde Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan daha az popüler olduğunu gösterdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını yorumladı
Kendi adaylığını dışlamayan İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını alenen desteklediği kaydedildi.

Bununla birlikte İmamoğlu'nun, "seçim zamanlaması belirsizken, Kılıçdaroğlu'nun kazanıp kazanamayacağı konusunda bir tartışmaya girmenin doğru olmadığını" söylediği aktarıldı.

"Görevden alınabilirim"
Doğru adayı seçmenin "çok çok önemli” olacağını anlatan Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri tekrar kazanması halinde, kendisinin belediye başkanlığı görevinden alınabileceği şeklinde bir iddia ortaya attı.

Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını İngiliz'e şikayet etti: İş dünyası Erdoğan'a karşı ses çıkarmalı
Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını İngiliz'e şikayet etti: İş dünyası Erdoğan'a karşı ses çıkarmalı
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