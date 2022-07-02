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CHP'li başkandan meyhane için tarih katliamı

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, meyhane olarak kullandığı Osmanlı döneminden kalma ahşap binada tarih katliamı yaptı. Kimseye sormadan bahçeyi genişletti, duvarları yıktı, müştemilatı tahrip etti

Ekleme: 2.07.2022 - 10:02 Güncelleme: 2.07.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin


Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, meyhanesinin faaliyet gösterdiği Osmanlı döneminden kalma tarihi binayı katlettiği ortaya çıktı. Tarihi hanlar bölgesinde yer alan 166 metrekare alana sahip 2 katlı ahşap yapıya turizm ruhsatı alındı, alkollü eğlence merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Mekanı daha sonra CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca devraldı. İşletmenin Karaca'ya geçmesiyle birlikte tarih katliamı başladı.

Daha fazla para kazanma hırsına kapılan İsmet Karaca, 2 katlı ahşap binadaki tarih katliamına, küçük bahçeyi büyüterek başladı. Tarihi binaya hiç acımadan çelik konstrüksiyon uygulayan Karaca, bahçeye bitişik 34 parselle ara duvarların yıkarak fazladan 140 metrekarelik bahçe elde etti. Tavanı metal konstrüksiyonlu açılır kapanır tente ile kapattı ve zemin döşemelerini de yeniledi. Ayrıca bahçe kısmındaki müştemilatı, duvarlarını kaldırarak açık mekan haline getirdi.

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

CHP'li İsmet Karaca'nın tarihi binayı katlettiğini gören müşteriler, dayanamayıp olayı CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine harekete geçen Anıtlar Kurulu, Leman adlı işletmenin faaliyet gösterdiği alanda inceleme yaptı. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sitte bulunan işletmede çok sayıda kanuna aykırı düzenleme tespit edildi. Anıt kurulunun hazırladığı ve kanuna aykırı çok sayıda işlemin tespit edildiği rapor, Osmangazi Belediyesine gönderildi. Belediye ekiplerinin yaptığı tespitler sonrası uyarılan işletmede, fazla bölümler sökülmek zorunda kalındı. Ayrıca yapılan incelemelerde İsmet Karaca'nın, işletmeyi yakın zamanda kardeşinin üstüne devrettiği tespit edildi.
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