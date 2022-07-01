TOGG'un fiyatıyla ilgili önemli gelişme; Komisyondan geçti!

Kamu çalışanlarının ek göstergesini 3600'e çıkaran, en düşük emekli aylığın 3 bin 500 liraya çıkaran yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri sırasında verilen önergeyle TOGG'un yapacağı elektrikli araç üretimini desteklemeye yönelik ÖTV düzenlemesine gidildi. 160 KW geçmeyen özel tüketim vergisi matrahı 700 bin TL'nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulanacak ve böylece TOGG tarafından yapılan üretim destelenecek.SON DAKİKA | YERLİ OTOMOBİLE KORUMA: TOGG'UN FİYATINA ETKİ EDECEK TEKLİF KOMİSYONDAN GEÇTİAK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Eltiaş, ÖTV alınmayan elektrikli otomobillerde yüksek fiyatlı araçlar dikkate alındığında rekabet zedelendiği için 2021 yılında bu uygulamaya son verildiğini anımsattı. Elitaş, bu durumun yerli otomobil üretimini olumsuz etkileyeceğini bu nedenle ÖTV indirimine gittiklerini belirtti. Elitaş yeni düzenleme ile yerli üretimi cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.100 MİLYARLIK KAYNAKKanun teklifi ile kredi garanti kurumlarına aktarılacak kaynak tutarı 50 milyar liradan 100 milyar liraya çıkarılıyor. 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma şartı kaldırılıyor. Bankalara 2023 yılı için kurumlar vergisini yüzde 25'e çıkaran düzenlemede değişikliğe gidilerek, bu oran sürekli hale getiriliyor.FİŞ, FATURA VERMEYENLERTeklif ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun belge düzenine uyulmaması konusunda öngörülen cezalarda artış getiriyor. Buna göre fiş, fatura gibi belgeleri vermemenin cezası 240 liradan 1000 liraya çıkıyor.Bu kapsamda verilen 12 bin liralık özel usulsüzlük cezası 50 bin liraya çıkarılırken, yılda en fazla verilebilecek ceza miktarı ise 120 bin liradan 500 bin liraya çıkarılıyor.Ayrıca elektronik ticarette vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla buna yönelik VUK'ta getirilen yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar, belge ile ilgili cezaların 3 katı olarak uygulanacak. Siyasi partilerin gelirlerinin tahsilatının banka ve elektronik ortam aracılığıyla gerçekleştirmeleri halinde, ayrıca gelir ve tahsilat makbuzu düzenleme şartı kaldırılıyor. Kurumlar Vergisi Kanununun, nakdi sermaye artırımı yapan şirketlere yıl sınırı olmaksızın kurumlar vergisi indirim avantajı sağlayan hükümlerde değişiklik yapılarak, indirim 4 hesap dönemi ile sınırlandırılıyor.TOGG'DA SON DAKİKA | 30 BİN YERLİ OTOMOBİL: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ ile 2020 yılında imzalanan protokolle 2023 yılında 500 adet C-SUV alımıyla başlamak üzere, toplam 9 bin 500 adet C-SUV, 15 bin 750 C-Sedan ve 4 bin 750 adet C-MPV/VAN alımı planlanmıştır.Diğer yandan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG yollara çıkmaya hazırlanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu DA (EPDK) TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye şarj ağı işletmeci lisansı verdi.TOGG'A ŞARJ LİSANSITürkiye'nin otomobili TOGG 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken, elektrikli araçlarla ilgili adımlar da atılmaya devam ediliyor. Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor. EPDK'nın verdiği şarj altyapısının gelişimi için verilen şarj ağı işletmeci lisansları ile birlikte elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj etmede sorun yaşamayacak.ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAKBu kapsamda EPDK, TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye şarj ağı işletmeci lisansı verdi.TOGG'un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak. Önümüzdeki dönemde sayısı artacak şarj istasyonları ile yerli otomobilimiz TOGG dahil birçok elektrikli araç hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilecek.BENZİN VE DİZELE GÖRE EKONOMİKÖnümüzdeki dönemlerde lisansların artması ile birlikte elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek. Elektrikli araçlarla benzin ve dizel yakıtlı araçlara nazaran daha ekonomik bir yolculuk yapılacak.FİYAT VE GÜÇLERİ PAYLAŞILACAKEPDK'nın geliştirdiği Serbest Erişim Platformunun tamamlanmasıyla TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte lisans alan tüm şirketlerin kurdukları ve işlettikleri halka açık şarj istasyonlarının fiyat, konum, güç, ünite gibi bilgileri platform üzerinden elektrikli araç sahipleri ile paylaşılacak.Bu sayede vatandaşlar diledikleri noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecek.AVANTAJ SAĞLIYOREPDK, elektrikli araç şarj istasyonlarında verilen şarj hizmetinin fiyatlandırılması ve oluşan yakıt maliyetlerinin dizel ve benzin maliyetleriyle karşılaştırılmasını da yapıyor.Haziran 2022 fiyatlarına göre ortalama şarj hizmeti fiyatları esas alındığında, elektrikli aracın AC (22 kW) ünitelerden şarj edildiği durumda km başına yaklaşık olarak dizele göre 114 kuruş, benzine göre 125 kuruş, DC (50 kW) ünitelerden şarj edildiği durumda ise dizele göre 50 kuruş benzine göre 61 kuruş avantaj sağladığı tespit edildi.2030'DA 160 BİN İSTASYONMevcutta Türkiye'de yaklaşık olarak 3 bin 500 civarında şarj ünitesi soketi bulunuyor. Şarj soketi sayılarının, 2023'te 12 bin 500, 2025'te 30 bin, 2030'da da 160 bine ulaşması hedefleniyor.