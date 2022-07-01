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Rize'de kenevir fabrikası kurulacak!

Rize Valisi Kemal Çeber başkanlığında yapılan ilk toplantıda, kenevir fabrikası için yol haritası çizildi

Ekleme: 1.07.2022 - 16:54 Güncelleme: 1.07.2022 - 16:56 / Editör: Ozge Selin
Rize'de kenevir fabrikası kurulacak!Türkiye, kenevir üretiminde yeni bir döneme girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda, kenevir üretiminin önemine dikkati çekerek, "Kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu göreceğiz." demişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası çalışmalar hız kazanırken, Rize'de kenevir fabrikası kurulması için düğmeye basıldı.

Rize'de fabrika hamlesi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kurulması planlanan kenevir fabrikası ile ilgili ilk değerlendirme toplantısı, Vali Kemal Çeber başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Plan ve projelerin üç boyutlu sunumunun yapıldığı toplantıda, fabrikanın yeri ve dikim noktaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kenevir üretiminde teşvik edici adımlar
Çeber, son yıllarda devletin kenevir üretimiyle ilgili teşvik edici adımları olduğunu belirtti.

Pek çok alanda kullanılan kenevirin Rize'de geçmiş yıllarda yaygın üretildiğinin altını çizen Çeber, şu değerlendirmede bulundu:

Rize bezi üretiminde kullanılıyordu
"Coğrafi tescilli ürünlerimizden olan Rize bezi üretiminde de kullanılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde kenevir üretimi yapılmamış ve kenevirden üretilen ip, elyaf ve kumaş gibi ürünler de yaygınlığını kaybetmişti.

Rize'de kenevir fabrikası kurulacak!

Kenevir fabrikası için çalışmalar başladı
Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçileri kenevir üretimine teşvik etmesi sonrası biz de ilimizde kenevir üretimini artırmak ve kenevir fabrikası kurmak için çalışmalara başladık.

"Ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz"
Bu anlamda arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendirmek üzere son derece önemli bir toplantı düzenledik. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilimizde kenevir üretimini artırarak, kenevirden üretilen ürünleri ilimiz ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz."

2025'te 11 milyar dolar
Toplantıya Vali Çeber'in yanı sıra Pazar Kaymakamı Mustafa Akın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Emre Ayar ve diğer ilgililer katıldı.

2025 yılında 11 milyar dolara çıkması beklenen endüstriyel kenevir pazarında yer almak isteyen Türkiye, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Rize'de kenevir fabrikası kurulacak!

Kenevirin kullanıldığı alanlar
Kenevir; otomobil sektöründe doğal fiber parçalar, ağaç işleme sanayisi, kenevir talaşından doğal inşaat malzemeleri, ahşap malzeme, kumaş ve kanvas ürünler, gemi halatı ve izolasyon malzemeleri gibi alanlarda kullanılıyor.

Ayrıca kozmetik ürünler, biyodizel, biyokütle yoluyla enerji üretimi, kenevir yağı, gıda ve yem, kağıt sanayisi, banknot ve sigara kağıdı, çay poşeti gibi noktalarda da görmek mümkün.

Gelir ve maliyet
Türkiye'de ortalama 1 dekardan 100 kilogram lif elde ediliyor. Lifin kilogramı ise ortalama 15 liradan satılıyor. Bin 500 lira gelir elde edilen 1 dekarda, 800-850 lira masraf yapılıyor.

Tohum amaçlı endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde ise 1 dekardan 50-60 kilogram tohum elde ediliyor. Bunun kilogram fiyatı ise 25-30 liraya satılıyor. Bin 250-bin 500 lira gelir elde edilirken, gider 800-850 lira oluyor.

Rize'de kenevir fabrikası kurulacak!

Erdoğan'ın kenevir üretimiyle ilgili açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Askeri bir sorunun çözümü için görünürde konuyla hiçbir ilgisi olmayan böyle bir şartın konulması elbette son derece manidardır.

Şimdi diyorum ki biz yeniden, Tarım, Çevre ve Şehircilik Bakanıma söyledim, kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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