  • USD: 16,72 - 16,75
  • EURO: 17,47 - 17,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi

MİT operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 Mossad ajanının yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme heyeti, Türkiye’den MOSSAD’a bilgi sızdırdıkları öne sürülen sanıkların tahliye taleplerini reddedip, tutukluluğa devam kararı verdi.

Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Ekleme: 1.07.2022 - 17:03 Güncelleme: 1.07.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, 16 Mossad ajanının "Siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava bugün görülmeye devam etti. Duruşmaya 16 tutuklu sanık hazır edildi.

TUTUKLULUK DEVAM

Tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını ileri sürerek beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti, 16 sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
Asgari ücret zammı açıklandı! Başkan Erdoğan asgari ücrete zam oranını bu sözlerle duyurdu! İşte asgari ücret 2022 temmuz zammı
Mossad ajanlarının tahliye talepleri reddedildi
Başkan Erdoğan'dan Suriye'ye operasyon mesajı: Yeni harekatlarla hedefimize ilerlemeye devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Böyle giderse gerekeni yapacağız
Ankara selle mücadele ederken konserde oyun oynayan Mansur Yavaş'tan vatandaşa skandal cevap: Valiliğe iletin
Danıştay korsanlığa ‘dur’ dedi: Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı HEAŞ’ın ihalesi boşa çıktı
Fransa, Takuba Görev Gücü'nü Mali'den çekti!
Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli gelişme: Avcı kardeşler...
TÜSİAD yine ekonomiyi hedef alıyor! ‘Dövizinizi yurtdışına kaçırın’ taktiği…
Joe Biden ve Boris Johnson'dan NATO Zirvesi'nde 'soru' oyunu: ABD'li gazeteci gerçeği açıkladı
Ankara'da sel felaketi! Su basan binada 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti...
Başkan Erdoğan'dan NATO Zirvesi önemli açıklamalar!
Özlem Gürses, Mansur Yavaş’ın önünde böyle eğildi, yandaşlığın kitabını yazdı!
Türkiye Thodex vurgununu konuşmuştu: Faruk Fatih'in ağabeyinden pişkin talep
CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!
Ters yönde giden İETT otobüsü anne ve kızına çarptı: O anlar kamerada!
İsveç ve Finlandiya adım atmazsa Türkiye ne yapacak? Başkan Erdoğan açıkladı: Bu işin 'Meclis'i var!
Artvin'de heyelan felaketi: Yol ulaşıma kapandı, ölü ve yaralılar var...
Asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Bedelli askerlik affı Meclis'ten geçti! 550 bin kişi yararlanabilecek!
TOGG'un fiyatıyla ilgili önemli gelişme; Komisyondan geçti!

TOGG'un fiyatıyla ilgili önemli gelişme; Komisyondan geçti!

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Binlerce kişiyi dolandıran Kripto Kraliçe Ruja Ignatova FBI'ın en çok aranan 10 kişilik listesinde

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Dünya Kupası'nda kullanılacak yeni sistem açıklandı

Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

Üreticiye güzel haber! Bakan Kirişci duyurdu: Tarımsal destekleme ödemelerini hesaplara aktarıyoruz

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

İmzalar atıldı: NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak!

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...

Euro bölgesinde enflasyon krizi! 25 yılın en yükseği...