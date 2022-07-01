Minecraft videolarıyla ünlenen Youtuber Technoblade 23 yaşında hayatını kaybetti! Technoblade kimdir, neden öldü?

Youtube’da 11 milyondan fazla takipçisi olan ve yaklaşık 7 – 8 yıldır yaptığı Minecraft videolarıyla ünlenen Tecnhnoblade henüz 23 yaşındayken hayatını kaybetti. Ailesinin Youtube üzerinden paylaştığı videoda Youtuber’ın hayatını kaybettiğini bildirdiler. Babası, Technoblade için dünyanın en iyi çocuğu olarak tanımladı. İnternet fenomeni sevenlerini üzdü. Peki, Technoblade kimdir, neden öldü, hastalığı neydi?

Technoblade'in ölümü ailesinin Youtube üzerinden yaptığı video ile öğrenildi. Uzun yıllardır Minecraft videolarıyla ünlenen Youtuber, 23 yaşında hayata gözlerini yumdu. 11 milyondan fazla takipçisi olan internet fenomeninin ölümü milyonları üzdü. Peki, Technoblade kimdir, neden öldü? İşte ünlü Youtuber ölümü hakkında detaylar!TECHNOBLADE NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?'So long nerds' adlı video Technoblade'in Youtube kanalında yayımlandı. 10 milyondan fazla izlenen videoda Technoblade'in uzun süredir savaştığı kanser sebebiyle hayatını kaybettiği ailesi tarafından hayranlarına bildirildi. Technoblade geçen sene kanser teşhisi konulduğunu söylemişti. 'İçeriklerimi destekledikleriniz için teşekkür ederim, bin hayatım olsa yine bu hayata gelmeyi seçerdim' sözleri videoda yer alıyor. Video başlangıcında 'merhaba bu videoyu izliyorsanız ben ölmüşüm demektir' sözleri bulunuyor.Eski videolarında şubat ayı gibi kemoterapiye başladığı gözlemleniyordu. Kanser olduğunu Ağustos 2021'de açıkladı. Uzun zaman boyunca gerçek ismini saklayan Technoblade, son zamanlarında gerçek kimliğini açığa çıkardı. İsminin Alex olduğu belli oldu.TECHNOBLADE KİMDİR?11 milyondan fazla takipçisine sahip olan Technoblade, Youtube üzerinden Minecraft oyunu hakkında videolar yaparken ünlendi. Yaklaşık 10 yıldır videolar yapmaktaydı.