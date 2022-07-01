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Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması ve doğrudan hava kargo ticaretinin de mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
Ekleme: 1.07.2022 - 20:26 Güncelleme: 1.07.2022 - 20:27 / Editör: Ozge Selin
Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!
Bakanlık, Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmeleri hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Kılıç ve Rubinyan arasındaki dördüncü görüşmenin bugün Viyana'da gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, 'Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.' ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan ile normalleşme adımları... Sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması için anlaşıldı!

Açıklamada, 'Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.' denildi.
Öte yandan görüşmelerde nihai hedef olan iki ülke arasında 'tam normalleşmenin sağlanması' yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımların da ele alındığı kaydedilen açıklamada, tarafların normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurguladıkları belirtildi.
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