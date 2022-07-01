CHP'li Muratpaşa Belediyesi kanun tanımıyor! Danıştay düşürdü o devam etti!

Antalya Muratpaşa Belediyesi CHP Meclis Üyeliği bulunan iş insanı Ahmet Öztürk, 'Sahte fatura kullanmak suretiyle vergi kaçakçılığı' suçlamasıyla Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davadan 2015 yılında 15 ay hapis cezası aldı ve temyize götürmeyince cezası kesinleşti. Öztürk bu cezadan kaynaklı seçilme hakkından yoksun bırakıldı. Buna rağmen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerine 2015 yılında katılan Öztürk, 22. Meslek Komitesi üyeliğine aday olarak seçimi kazanarak meclise girdi.ATSO ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜBir süre sonra ise sicil kaydındaki mahkeme kararından dolayı cezanın seçilme yeterliliğini kaybettiren suçlar olup olmadığı incelenmeye alındı. ATSO, gerekli yerlere yazılı başvuru yaparak görüş istedi. Seçme yeterliliğini kaybettiğine dair görüş alındıktan hemen sonra 1 Mayıs 2018'te Öztürk'ün 2015'teki sicil kaydı gerekçe gösterilerek ATSO Meclisi'ndeki üyeliği düşürüldü ve ihraç edildi.ANTALYA VALİLİĞİ DANIŞTAY'DA DAVA AÇTIAncak Öztürk, Antalya Muratpaşa Belediyesi CHP Meclis Üyeliği'ne de 2014 yılında seçilmişti. ATSO'da üyeliği düşürüldükten sonra gözler Öztürk'ün meclis üyeliğine çevrildi. Antalya Valiliği bu durumdan haberdar olunca harekete geçti. Antalya Muratpaşa Belediye Meclisi Üyeliği dışında İmar Komisyonu Başkanı da olan Ahmet Öztürk'ün meclis üyeliğinin düşürülmesi içinAntalya Valiliği 4 Haziran 2018'te Danıştay'a dava açtı.MECLİS ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERDİBeş ay sonra Danıştay 8. Dairesi'ne görülen davada Öztürk'ün belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine karar verildi ve Ahmet Öztürk'e karar tebliğ edildi. Danıştay'ın 8. Dairesi'nin kararı sonrası Antalya Valiliği de harekete geçerek Muratpaşa Kaymakamlığı ile İl Seçim Kurulu'na 24 Eylül 2018 tarihinde resmi bir yazı yazarak kararın Muratpaşa Belediyesi'ne ve Öztürk'e tebliğ edilmesini istedi. Öztürk avukatı aracılığıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz etti ancak inceleme sonrası 4 Nisan 2019'te tarihinde itiraz oy birliğiyle reddedildi ve karar kesinleşti.KARARA RAĞMEN MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM ETTİAncak bu karardan önce 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olan Öztürk, seçim sonrası CHP'den Muratpaşa Belediye Meclis Üyeliğini yeniden kazandı. Antalya Valiliği, yeniden meclis üyeliğine seçilen Öztürk için yine harekete geçerek 25 Eylül 2019'te Muratpaşa Kaymakamlığı'na resmi bir yazı yazdı. Valilik Öztürk'ün, Muratpaşa Belediyesi'nin ve İl Seçim Kurulu'na yeniden kararın bildirilmesini sağladı. Bu gelişmelerin ardından Öztürk, Danıştay'ın kararına rağmen meclis üyeliğine ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevine devam etmesi ise dikkat çekiyor.İTİRAZIN KARARINI BEKLEMEDEN YENİ DAVA AÇTI!Öztürk, Danıştay 8. Dairesi'nin meclis üyeliğinin düşürülmesi kararına Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na başvurarak itiraz ettiği o dönem (2018) kararı beklemeden, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'Memnu haklarının iadesi' ve 'Seçilme yeterliliğine kaybeder' kararlarının kaldırılması için başvurdu. Yerel mahkeme Öztürk'ün bu itirazını kabul ederek 19 Şubat 2019 tarihinde Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararlarını kaldırdı. Öztürk bu yola başvurmasına rağmen Danıştay Dava Daireleri Kurulu 4 Nisan 2019 tarihinde yapılan itirazı oy birliği ile reddetmiş, meclis üyeliğinin düşürülme kararını onamıştı.