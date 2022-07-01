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Benzine ve otogaza indirim!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin 2 lira 13 kuruş, otogaz ise 1 lira 71 kuruş düşecek.

Benzine ve otogaza indirim!
Ekleme: 1.07.2022 - 09:35 Güncelleme: 1.07.2022 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Benzine ve otogaza indirim!
Döviz kurunda ve brent petrolde yaşanan gelişmeler, son dönemde sık sık zamlanan akaryakıta da yansıdı.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre; akaryakıtta araç sahiplerinin beklentilerine yönelik gelişmeler oldu.

Benzine ve otogaza önemli indirimler geldi.

Alınan bilgilere göre; benzinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 13 kuruş düşecek. Otogaz da ise bu düşüş, 1 lira 71 kuruş olacak.

Benzin ve motorinde yeni fiyatlar
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,17 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 25,29 TL’ye gerileyecek.

Otogazın litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 10,69 TL’ye, Ankara’da 10,66 TL’ye, İzmir’de 10,56 TL’ye gerileyecek.

Motorinde değişiklik yok
29-30 Haziran tarihlerinde 3 lira 34 kuruş indirim yapılan motorinde, bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Motorinin litresi yaklaşık olarak İstanbul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL, İzmir’de 26,77 TL fiyatla satılıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor.
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Benzine ve otogaza indirim!
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