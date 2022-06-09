Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!

Kadıköy Belediyesi'ne, vatandaşın 2 milyon 156 bin 145 TL borcunu ödemediği gerekçesiyle icra işlemi uygulandı. CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam odasındaki koltuk takımları ve yemek masası haczedildi.

İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköy Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti.Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti.5 vatandaşın alacakları nedeniyle Kadıköy Belediyesi'ne uygulanan icra işleminde Odabaşı'nın makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi.Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.