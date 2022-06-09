  • USD: 17,20 - 17,23
  • EURO: 18,43 - 18,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!

Kadıköy Belediyesi'ne, vatandaşın 2 milyon 156 bin 145 TL borcunu ödemediği gerekçesiyle icra işlemi uygulandı. CHP'li Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın makam odasındaki koltuk takımları ve yemek masası haczedildi.

Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
Ekleme: 9.06.2022 - 19:49 Güncelleme: 9.06.2022 - 19:59 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
İstanbul Anadolu 21. İcra Hukuk Mahkemesi; V.A., H.K., S.K., F.F., ve S.G.'nin Kadıköy Belediyesi'nden 2 milyon 156 bin 145 TL alacaklı olduğuna hükmetti.

KADIKÖY BELEDİYE'SİNE HACİZ ŞOKU!

Polis eşliğinde Kadıköy Belediyesi'ne gelen icra memurları, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasına geçti.

5 vatandaşın alacakları nedeniyle Kadıköy Belediyesi'ne uygulanan icra işleminde Odabaşı'nın makam odasında bulunan koltuk takımları, sandalye ve yemek masası haczedildi.

Haczedilen malların yediemine bırakıldığı öğrenildi.


Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren açıklanacak!
Sağanak yağmura rağmen asfalt attılar! Vatandaş çileden çıktı!
Kadıköy Belediye’sine haciz şoku! CHP'li başkanın odası boşaltıldı!
CHP'li vekilin 'Padişah' provokasyonu tutmadı! Yalanı belgelendi!
Sınırda 'operasyon' hareketliliği! Suriye Milli Ordusu’ndan geçit töreni!
Başkan Erdoğan 'Cumhur İttifakı'nın adayı benim' diyerek Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cesaretin varsa aday ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları Yunan manşetlerinde: Korku sardı
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki adaylık kavgasına Ümit Özdağ da katıldı! Yavaş oyununu deşifre etti: Tavşan adaylık bombası!
Ege'de nefes kesen tatbikat! Hedefler tam isabet vuruldu: EFES 2022 Tatbikatı'na Başkan Erdoğan ve Bahçeli de katılıyor
Diplomatik Kaynaklar: Rusya tarafına terör örgütü YPG/PKK'nın saldırıları belgeleri ile aktarıldı
NATO'ya girmek isteyen İsveç'te tansiyon çok yüksek! Başbakan 'vahşi' PKK'lı vekili mi seçti? Medya ateş püskürdü!
Kanal İstanbul projesinde ilk köprü yükseliyor
Yeni metrobüs yine yolda kaldı! İstanbullu dakikalarca araç bekledi! İBB'ye isyan
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan pes dedirten sözler! Hakimle diyaloğu ve ifadesi davaya damga vurdu
Ankara'da mazgal rezaleti! Mansur Yavaş'a vatandaştan tepki: Kayığınız varsa çaya bekleriz
Bakan Türksat 5B için tarih verdi!
İETT şoförü yolcuların canını hiçe saydı! Direksiyon başında dizi izledi
PKK gelini HDP’li Semra Güzel’in vekilliği düşürülüyor: TBMM'de 5 birleşime katılmadı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'den İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için akılalmaz savunma: 2 bin yıldır var
Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor
Facebook hakkında şok iddia!

Facebook hakkında şok iddia!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının verilerine erişebilecek!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Bakanlık harekete geçti! 19 projeye bu yıl başlanıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıklaması sonrası kurda sert düşüş!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Sosyal medya ve İnternet haberciliği düzenlemesi TBMM'de!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!

Defineciler öyle bir şey buldu ki: Kimse dokunmaya cesaret edemiyor!