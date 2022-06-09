Bakan Özer, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Batman'ın Kozluk ilçesinde 5 yıl önce terör örgütünün saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin, ülkenin dört bir yanında ve bayrağın dalgalandığı her yerde irfan ve medeniyetin yılmaz temsilcileri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Menfur bir terör saldırısı neticesinde hayatının baharında aramızdan ayrılan eğitim neferlerimizden şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın ideallerini, bir milyon öğretmenimizle bıraktığı yerden yaşatmaya devam edeceğiz. Aybüke Öğretmen ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."