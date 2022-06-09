Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres görüştü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna'daki gelişmeler ve Suriye'ye insani yardımlar ele alındı.