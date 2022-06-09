AK Partili Turan'dan CHP'ye sert eleştiri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Terörle Mücadele Yasasını yumuşatacakları vaadi TBMM Genel Kurulu'nda da gerilime neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'ye "Allah aşkına terörle mücadelede o adımı atarken yoksunuz, bu adımı atarken yoksunuz, tezkerede yoksunuz, kanunda yoksunuz. AB elçilerine vaat ettiğini bana da söyle demek hakkım değil mi arkadaşlar" diye seslendi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Kurul'da Kılıçdaroğlu'nun vaadini gündeme getirip, şöyle devam etti:'Askerimizin motivasyonunu azaltan, endişesini artıran, devletin elini kolunu bağlamayı vaat eden yaklaşımlar yanlış. Mektupla şikâyeti duymuştuk ama açık bir ortamda AB büyükelçilerine bu vaadin yanlış olduğunu kantindeyim.'CHP'li İbrahim Kaboğlu, bu konuda daha önce teklif verdiklerini belirtip konuyu kapatmaya çalışınca Turan, 'AB elçilerine büyük vaatte bulunup buradaki eski bir önergeye atıfta bulunarak o konuyu kapatamazsınız' karşılığını verdi.Tartışmalar CHP'nin Suriye tezkeresine 'hayır oyu' kullanması konusu ile devam etti. Turan, CHP'ye 'Allah aşkına terörle mücadelede o adımı atarken yoksunuz, bu adımı atarken yoksunuz, tezkerede yoksunuz, kanunda yoksunuz. AB elçilerine vaat ettiğini bana da söyle demek hakkım değil mi arkadaşlar' diye seslendi.