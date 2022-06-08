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Komşuda tren kazası! 13 ölü, 12 yaralı

İran'da Tabas-Yezd yolu üzerinde tren kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 13 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Olay yerine Kızılay ve ekipler sevk edildi.

Ekleme: 8.06.2022 - 09:01 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Komşuda tren kazası! 13 ölü, 12 yaralı
İran resmi ajansı İRNA'ya göre, Tabas Özel Valisi Ali Ekber Rahimi, bu sabah bir trenin dört vagonunun raydan çıktığını ve tüm Kızılay, acil durum ve demir yolu kurtarma birimlerinin sahaya intikal ettiğini bildirdi.

13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İlk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını ancak kazanın ciddiyeti nedeniyle bu sayının artabileceğini belirten Rahimi, olay yerine ambulansların yanı sıra helikopter de sevk edildiğini kaydetti.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Güney Horasan Kızılay Müdürü Muhammed Rıza Rızayi de trenin sabah saat 05.30'da Tabas-Yezd yolunun (Mezino istasyonu) 50. kilometresinde raydan çıktığını ifade etti. Rızayi, şu ana kadar olay yerine 6 Kızılay ekibinin gönderildiğini, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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