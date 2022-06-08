Kılıçdaroğlu'nun Bylock'çu eski başdanışmanı için ikinci karar

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Gürsul avukatlarıyla birlikte katıldı.Fatih Gürsul son savunmasında, davanın siyasi bir dava olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu için yargılandığını iddia ederek, beraatına karar verilmesini istedi.Mahkeme heyeti ise "silahlı terör örgütü üyeliğinden" Gürsul'a önce 5 yıl hapis cezası verildi. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında cezada artırım yapılarak 7,5 yıl hapis cezasına çıkarıldı. Daha sonra sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak cezada indirim yapıldı ve sonuç olarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.28 BİN 66 KEZ BYLOCK ERİŞİMİFETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Doç. Dr. Fatih Gürsul, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki (İÜ) yapılanmasına ilişkin davada yargılanmış ve FETÖ üyeliğinden 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin gerekçeli kararında Gürsul'un, ana muhalefet partisinin genel başkan başdanışmanı olarak görev yapmasına dikkat çekilmiş, konumu itibariyle örgüte sağlayabileceği yarar göz önüne alınarak, cezasında artırım yapılmıştı. Kararda, Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez ByLock erişimi sağladığı tespitine de yer verilmiştiİSTİNAF UYGUN GÖRDÜ, YARGITAY BOZDUDavaya ilişkin istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kararı hukuka uygun bulmuş, ancak Yargıtay bozma kararı verip, Gürsul'u da tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etmişti. Mahkeme heyeti son olarak, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen davada sanıkların dosyalarını ayırıp, tek tek yargılama yapma kararı almıştı.