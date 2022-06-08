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Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

Antalya'da fırıncı İ.A., 4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle meslektaşı Osman Soylu’yu tüfekle tehdit edip, iş yerine ateş açtı. Fırındaki Soylu ile hamile eşi ve müşteriler saldırıdan yara almadan kurtulurken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekleme: 8.06.2022 - 16:14 Güncelleme: 8.06.2022 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadıOlay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Soylu'ya ait fırına gelen İ.A., aracının arka koltuğundan aldığı tüfekle içeri girdi.

Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

ÖLÜMLE TEHDİT EDİP İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI
4 liralık ekmeği 2,25 liraya sattığı gerekçesiyle Osman Soylu ve ailesini ölümle tehdit eden İ.A., ardından dışarı çıkıp, iş yerine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, dondurma dolabını delip, geçti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobiline binen İ.A. kaçtı.

Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

Polise şikayetçi olan Osman Soylu, 'Daha önceden de defalarca tehdit aldık. Ben ucuza ekmek satmaya devam ettim. Tek isteğim insanların ucuz ekmek yemesi. Elinde tüfekle geldi.

Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

İçeride doğumuna 10 gün kalan eşim Kübra Soylu ve müşteriler vardı. Beni ölümle tehdit etti.

Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

Daha sonra tüfekle ateş etti. Şansımız varmış ki dondurma dolabına isabet etti. Yine insanlarımız için ucuz ekmek satmaya devam edeceğiz' dedi.

Antalya'da bir fırıncı 4 liralık ekmeği 2,25 TL'ye satan meslektaşının iş yerine ateş açtı! Fırıncı eşi ve müşteriler korku yaşadı

Kübra Soylu ise, 'Önce ne olduğunu anlamadım. Daha sonra elindeki tüfeği görünce çok korktum. Bir süredir bizi öldürmekle tehdit ediyordu. Adeta dehşeti yaşadım' diye konuştu.
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