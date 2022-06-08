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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 10 gözaltı

Adana'da, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 8.06.2022 - 09:00 Güncelleme: 8.06.2022 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiği öne sürülen yabancı uyruklu 10 şüphelinin kentte olduğunu belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, şafak vakti 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 10 gözaltı

10 GÖZALTI

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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