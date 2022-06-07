İstanbul'da korkunç olay! İETT otobüsü yol üstünde arızalandı... Yardıma giden ekipteki adamı ezdi

Beykoz'dan Üsküdar'a ilerleyen körüklü İETT otobüsü yol üstünde arızalandı. Arızalanan otobüsü tamir etmek için gelen teknik ekip içinde yer alan Erdoğan Bulut (45) otobüsün altında kaldı.

Sabah saatlerinde Beykoz'dan Üsküdar'a doğru ilerleyen körüklü İETT otobüsü arızalandı. Arızayı gidermek için İETT'nin tamir ekibi geldi. Ekip içine yer alan Erdoğan Bulut isimli vatandaş otobüsün altına girdi.Hava kaçıran körük sisteminde hava boşalınca otobüs Bulut'un üzerine düştü. Arıza nedeniyle otobüsten inen vatandaşlar otobüsü kaldırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ağır yaralanan Erdoğan Bulut Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ine kaldırıldı.Erdoğan Bulut'un hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.