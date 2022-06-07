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3D yazıcı ile üretilmişti: Yapay resiflerde canlı yaşam başladı

Mersin’de 3D yazıcı yöntemiyle yapılan ve yaklaşık 4 ay önce denize bırakılan yapay resiflerde canlı yaşamı başladı. Kıyıdan yaklaşık 1.5 mil açıkta, 6 ve 9 metre derinliklere bırakılan 14 yapay resif, deniz canlılarının beslenme ve barınma noktası haline geldi.

Ekleme: 7.06.2022 - 15:31 Güncelleme: 7.06.2022 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
3D yazıcı ile üretilmişti: Yapay resiflerde canlı yaşam başladıMersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesinin hayata geçirdiği, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin de lojistik destek sağladığı yapay resifler, İtfaiye Dairesinde görevli dalgıçlar tarafından sık sık kontrol ediliyor. Denizdeki ekosistemin korunması ve canlı popülasyonunun artmasını sağlayacak olan yapay resifler, 18 Şubat’ta denize bırakılmıştı. Belirlenen noktalarda 6 ve 9 metrelik derinliğe bırakılan resifler, birçok türe ev sahipliği yapmaya başladı. 3 buçuk ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bırakılan yapay resifler yosun, yengeç, ahtapot ve çeşitli balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Yapay resifler sayesinde Mersin denizindeki canlı popülasyonunun arttırılması, iklim değişikliğine bağlı deniz kirliliğinin verdiği tahribatın da azaltılması hedefleniyor.

3D yazıcı ile üretilmişti: Yapay resiflerde canlı yaşam başladı

'Deniz canlıları bu resif alanımızda bolca görülüyor'
Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü’nde su altı ve su üstü arama kurtarma amiri olarak görev yapan Kasım Yıldız, resifleri 4 aydır belirli aralıklarla kontrol ettiklerini belirterek, “Dün birincisine girdik. Bugün de ikinci resif alanına rutin kontrol için girişimizi yaptık. Dünkü 6 metrelik bir dalış, 30 dakikalık bir dip süresiyle, bugün de 9 metrede 20 dakikalık bir dalışımızla rutin kontrollerimizi yaptık. Resiflerimizde bir canlı yaşamının oluştuğunu gözlemledik. Ekosistemde yer alan balıklar, deniz canlıları bu resif alanımızda bolca görülüyor. Bunlar bize mutluluk veriyor. Denizlerimiz, geleceğimize bırakacağımız miraslarımızdır. Bu şekilde resiflerin oluşmasının bizim ve gelecek nesil için faydalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.

3D yazıcı ile üretilmişti: Yapay resiflerde canlı yaşam başladı

'Ahtapot, sargoz, lahoz, yengeç, yosun, deniz kabuğu gibi deniz canlılarını gördük'
Her kontrollerinde yeni canlı türleri ile karşılaştıklarını söyleyen Yıldız, “Bugünkü dalışımızda ahtapot, sargoz ve lahoz balığımızı, yengeç, yosun, deniz kabuğu gibi deniz canlılarını gördük. Bunlar her geçen gün artıyor. Çekimlerimizi yaptık. Daha önceki çekimlerimizle karşılaştırdığımızda, resifteki balık popülasyonunun arttığını, deniz yaşamının daha canlı hale geldiğini gördük” diye konuştu.
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