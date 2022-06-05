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Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Türkiye'nin iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. 5 günlük hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 'Dikkat!' diyerek uyardı. İstanbul başta olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz fırtınası tahmin ediliyor.

Ekleme: 5.06.2022 - 11:05 Güncelleme: 5.06.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası
Meteoroloji tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege'nin iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Yozgat'ın güney ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU'DA TOZ FIRTINASI

Güneydoğu Anadolu'da toz fırtınası bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30 – 60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 26

Samsun: Parçalı bulutlu 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37

METEOROLOJİ 'DİKKAT!' DİYEREK PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Kuvvetli Yağışa Dikkat!

Kuvvetli Rüzgara Dikkat! Toz Taşınımı Bekleniyor!

Hava Sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Peki önümüzdeki 5 gün içerisinde hava sıcaklıkları ne şekilde seyredecek?

İşte haritada 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası

Meteoroloji 'Dikkat!' diyerek duyurdu: Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, toz fırtınası
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