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Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Güney Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılı dolasıyla düzenlenen özel konserde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Koreli keman virtüözü "baharın sesi" Kim Bomsori'ye eşlik etti.

Ekleme: 5.06.2022 - 14:05 Güncelleme: 5.06.2022 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!
Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) Koreli keman virtüözü 'baharın sesi' Kim Bomsori'ye eşlik ettiği özel konserle kutlandı.CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleştirilen konsere, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, yabancı misyon şefleri, Kore dili eğitimi gören öğrencilerle sanatseverler katıldı.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Konser öncesi konuşma yapan Büyükelçi Lee, Güney Kore ve Türkiye'nin, 1957'de diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana siyasi, ekonomik, kültür, savunma gibi çeşitli alanlarda mükemmel ortak olarak büyük bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

''İki ülkenin dostluğu binlerce yıl öncesine dayanıyor''
İki ülke ve iki millet arasındaki tarihi bağların sadece 65 yıl değil, binlerce yıl öncesine dayandığını vurgulayan Lee, 'Kore ve Türkiye, komşu olarak kan kardeş olarak ve dost olarak özel ilişkiye sahiptir. Bugünkü konserimize iki ülke arasındaki dostluk ilişkileri için özellikle perdenin arkasında çalışanları davet ettim' dedi.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Lee'nin konuşmasının ardından, şef Rengim Gökmen'in yönettiği konserde, dünya klasik müzik camiasınca 'en parlak ve heyecan verici keman virtüözlerinden biri' kabul edilen, 'baharın sesi' olarak da bilinen Bomsori Kim, konserin ilk yarısında Joannes Baptista Guadagnini'nin 1774'te bizzat ürettiği kemanı ile sahne aldı.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Kim'in, Jean Sibelius Keman Konçertosu ile sanatseverlerin karşısına çıktığı konserin ikinci yarısında ise CSO, Çaykovski'nin 'Romeo-Juliet' ile İtalyan halk şarkılarından esinlenerek bestelediği 'İtalyan Kapriçyosu'nu dinleyenlere sundu.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Konserin ardından Lee, Kim'e çiçek takdim etti.

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılı CSO ve Koreli keman virtüözü eşliğindeki özel konserle kutlandı!
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