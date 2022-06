Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yılda yapılan icraatleri tek tek sıraladı: Tarihi bir reforma imza attık

AK Parti Kızılcahamam Kampı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kampın açılışınd oldukça uzun bir konuşma yaptı. Erdoğan, her alanda çok önemli mesajlar verirken, Suriye'ye operasyon konusunda çok çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan, Gezi kalkışmasının Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık zarar verdiğini belirtirken, 'Gezi olaylarına milletimizin baktığı pencereden bakmaya devam edeceğiz.' dedi.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Türkiye'nin zorlu süreçte sergilediği dirençli duruş, 20 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmet ve eserlerin önemini bir kez daha göstermiştir.Ülkemizi 4 temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Sizlerle 20 yılda ülkemize kazandırdığımızı asırlık eserlerin bilançosunu çok kısa şekilde paylaşacağım.Eğitim bütçemizi 10.3 milyar liradan, 273.4 milyar liraya çıkardık. 526 bin öğretmen varken, biz bugüne kadar 730 bin yeni öğretmen ataması yaptık. 2003 yılından beri 4 milyar ders kitabını ücretsiz verdik. Ders kitapları ile birlikte yardımcı kaynakları da ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz.'RANDEVULAR İLE İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI SÜRATLE ATIYORUZ'Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Devlet hastanelerindeki sağlık kontrolleri ve randevular ile ilgili kimi şikayetler gelmeye başladı. Bunları salgının bitmesi ile gündemimize aldık, adımlarımızı süratle atacağız.Hakim ve savcı sayısını 22 bin 709'a yükselttik. Davaların sonuçlanma süresini hızlandırdık.SURİYE'YE YENİ HAREKAT MESAJIGüçlü bir orduya saship olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zaafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.KONUT PROJESİ MÜJDESİHavalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Şimdi nereye giderseniz, havalimanından evinize yarım saatte gitme imkanınız var.Toplam 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık. TOKİ eli ile toplam 1 milyon 100 bin konut yaptık. 3 milyon kentsel dönüşümü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle milletimizin huzurunda olacağız.Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.'SİNSİ SENARYOLARINIZI HAYATA GEÇİREMEYECEKSİNİZ'Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi yere düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.Biz milletimize güvendiğimiz, inandığımız için 20 yıldır ayaktayız. Türkiye'nin potansiyeli ve gücü kağıt üstündeki ölçeklerin çok üstündedir. Ülkemizin toplam yatırım miktarını 70 milyar lradan aldık, 2 trilyon lira seviyesine kadar yükselttik.'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE AYAĞINA GELİNEN ÜLKE OLDU'Savunma sanayiindeki yerlilik oranımız yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine çıktı. Batı bize vermezken, biz şimdi Batı'ya ihraç eder hale geldik. İHA'lar, SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç ettiğimiz ürün çeşidimiz 228'e yükseldi. B irileri diyor ki, ABD'de ofis açsanız. Gerek yok, onlar buraya geliyor. Türkiye sürekli kapısına gelinen, bize de yok mu denilen ülke haline geldi.'YELİ OTOMOBİL YAKINDA YOLLARDA OLACAK'2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.Enerjide kurulu enerji gücümüzü 100 milyar megavat seviyesine çıkardık. Karadeniz'de 580 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.2022 YILI PROGRAMININ KISA ÖZETİYılbaşından itibaren TUSAŞ uçak üretim tesisini hizmete açtık. Konya-Karaman tren hattını hizmete sunduk. Test, eğitim ve istihbarat gemimizin hizmete giriş törenine katıldık. Giresun Dereli'de afet konutlarını teslim ettik. Boğazlara taktığımız dördüncü gerdanlık olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Bu arada Tokat Havalimanı'nın açılışına katıldık. Malatya bağlantı yollarının açılışına canlı bağlantı ile katıldık. İdlib'de ve diğer bölgelerde yapımına başlanan briket evlerin 57 bininin açılışına bağlantı ile katıldık. Deniz üzerine inşa ettiğimiz, malum dünyada 5 tane var, 2'si bizde. Birisi Ordu-Giresun Havalimanı... Rize Artvin Havalimanı'nı da İlham Aliyev ve Devlet Bahçeli ile birlikte açtık. Artık bizimle bir Akıncı mesafesinde olan Azerbaycan'da TEKNOFEST'e katıldık, gençlerimizin heyecanına şahit olduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesi ile 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutladık, ilk fidan dikimini gerçekleştirdik. Burada fetih şenliğini 560 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Daha pek çok şehirdeki programlara katıldık.Önemli olan bunların unutulmamasını, hep hatırlanmasını sağlamaktır.'VERDİĞİ YANITLAR BURAM BURAM KİFAYETSİZLİK TÜTÜYOR'Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutuğ aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.'RUMLARIN VE ONLARI ÜSTÜMÜZE SALANLARIN YANINDA'Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.'SIKIYORSA ADAY MISIN DEĞİL MİSİN ONU AÇIKLA'Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.Bize attığı iftirların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur.'SADAT'IN KURUCUSU İLE EVİNDE HİÇBİR ZAMAN GÖRÜŞMEDİM, SEN BİR YALANCISIN'Ben SADAT'ın kurucusu ile evinde hiç görüşmedim. Bay Kemal sen bir yalancısın. Bu şark kurnazlığı değilse, ahmaklığın dik alasıdır.6'LI MASAYA ADAY GÖNDERMESİAdayı 6'lı masanın belirleyeceğini söylüyor. 6'lı masada artık bu işi bu kadar uzatmasın. 6'lı masanın altında birileri varsa onlar da ortaya çıksın. Herhalde artık bu yılın içinde açıklarlar...Gezi olayları azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Ekonomik bağımsızlığı hedef alan mandacı bir eylemdir.Bay Kemal 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesinin arkasında sen varsın.'BUNLARIN PARLAMENTODAN SİLİNİP ATILMASI GEREKİR'Geçen gün 3 milletvekili köprüye pankart asmaya çalıştı. Polisimize vurmaya kalkanlar olmuştur. Bunlar malum partinin uzantılarıdır. Bu milletin polisine el kaldırandan vekil olmaz. Bunların parlemontada yeri de olmaz. Bunların parlamentodan bir an önce silinip atılması da gerekir. Bunun adı demokrasi olmaz. Sen orada polise vuracak, yere indireceksin. Neymiş, pankart asacaksın, astırmamaya çalışan, görevini yapan polise vuran, bundan milletvekili olmaz.'ÇAPULCU, ÇAPULCU DEMEKTEN GERİ DURMAYACAĞIZ'Gezi vandalizminin ülkemize zararı 1.5 milyar dolardan fazla. Milletimiz Gezi olaylarına hangi pencereden bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Bay Kemal ve şurekası ne derse desin, vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur. Şehidin bacısına küfür edenlerden alacak saygı dersimiz de yoktur. Sapık ideolojilerden, sapkın ilişkileri savunanlardan alacak dersimiz de yoktur. Hırsızlık, arsızlık, tecavüz olaylarının üstünü örtenler bize, erdemden, ahlaktan bahsedemez. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum, kendi ahlaksızlık ve hırsızlıklarını perdelemek için partimize höykürenlerin hadlerini bildirmek sorumluluğumuzdur.'ER MEYDANINI İNLETEN CAZGIRIN SESİDİR AMA GÜNÜN SONUNDA ORADAN OMUZLARDA ÇIKAN BAŞ PEHLİVANDIR'Daha milletin karşısına hep birlikte çıkamayan, birbirlerine güvenemeyen, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz tevessül etmez. Meydanı inleten cazgırın sesidir ama er meydanından omuzlarda ayrılan baş pehlivandır. 20 yıldır siyaset arenasının baş pehlivanı biziz. 2023'te de baş pehlivan olarak oradan biz ayrılacağız.Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz krizleri kendi kendimize çıkarır bedel öderdik. Şimdi dünyada kriz çıkarken biz bunu en az hasarla atlatıp, fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Koronavirüs salgınında, Ukrayna-Rusya savaşında dünya krizi yaşıyor. NATO içindeki önemimizi herkese hatırlattık. NATO içinde, İsveç ve Finlandiya konusunda çok açık ve net konuşuyorum. NATO Genel Sekreteri ile de dün bunları konuştum. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de, Finlandiyada da terör örgütleri cirit atarken, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda polisinin güvencesi altında bunu yaparken, Yunanistan'da terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin.Değerli kardeşlerim, petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz.Ücretliler başta olmak üzere gelirleri artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Bu yıl sonuna inşallah çok daha güçlü şekilde gireceğiz.SURİYE'YE OLASI OPERASYONGüvenlik alanımızdan taviz veremeyiz. Bunun için gerekli adımları atacağız.