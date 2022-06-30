Asgari ücrete ara zam için beklenen gün geldi: Asgari Ücret ne kadar olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da...

İşçi, işveren, hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. Komisyon, çalışmalarını bugün tamamlayacak.Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirterek, "Asgari ücret dışındaki ücretler de artmalı" dedi.İŞTE ÖNE ÇIKAN ORANLAREdinilen bilgiye göre asgari ücrete ara zamda yüzde 20-25 seçenekleri ön plana çıkıyor. Buna göre, brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104 liraya çıkacak, Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira olacak."ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ"Bilgin başkanlığında gerçekleşen toplantıya Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Bilgin, asgari ücrette ara zamma ilişkin, "Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkânını da bu vesileyle bulmuş olacağız" dedi.Türkiye'nin geçen aralık ayı sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza attığını anımsatan Bakan Bilgin, "Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın hatta sadece çalışan değil, orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret, sadece asgari ücretlilere sınırlı etkileri olmayan, toplumsal etkileri olan bir ücret birimdir. Asgari ücret sadece 6.5 milyona yakın bir kesimle sınırlı değildir, onların üzerindeki gelir gruplarının da, ücret gruplarının da ücretlerinde pozitif etki yapacak bir unsurdur. Asgari ücretin dışındaki ücretler de artmalı" ifadelerini kullandı.Bakan Bilgin, sorunların çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Enflasyon var ama biz üreterek, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir" diye konuştu.İŞLETMELERDE SOSYAL BARIŞ ESASİşletmelerde sosyal barışın korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Bilgin, "Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız" diye konuştu. Bakan Bilgin, çalışmaların bugün tamamlanacağı mesajını verdi.TİSK VE TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET MESAJIToplantı açılışında açıklamada bulunan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay Ocak ayında asgari ücrete güzel bir zam yapıldığını ancak bu zammın 3 ayda enflasyonla eridiğini belirtti. Atalay, "Sabit gelirli, asgari ücretli, emekli, çalışanlar en büyük sıkıntıyı çekiyor. Savaş oldu, Kovid oldu, ama insanlar son yıllarda görmedik şekilde ekonomik sıkıntı içerisindeler, bu yüzden bu toplantı oluyor" açıklamasını yaptı.TİSK: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZTİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, "Dengeli bir rakamda anlaşacağımızı ümit ediyorum. İşverenlerimiz mutabakatıyla ara bir zamma ihtiyaç olduğunu düşündük, mutabık kaldık. Tam bir mutabakattayız. Bir taraftan emtia fiyatları, var, bir taraftan belirsizlikler şirketleri de etkiliyor, dengeli bir asgari ücret için TİSK elini taşının altına koyacaktır. Ocak ayında enflasyon üzerinde zam yapıldı, uzun yıllardır konuşulan asgari ücretten vergi alınmaması konusunu bu Komisyon hayata geçirdi. 14 Milyon çalışanın asgari ücretten vergi alınmaması bu komisyonun bir çıktısıdır" diye konuştu.ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?Komisyonun bugün bir sonuca ulaşamaması durumunda ertesi gün bir toplantı daha yapma ihtimali bulunuyor. Kararın çıkmasının ardından temmuz ayında yürürlüğe girmesi söz konusu olacak. Bu nedenle ek zammın 30 Haziran'a kadar netleştirmesi gerekiyor. Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesi dönüşü asgari ücret zam oranını açıklaması bekleniyor.MEVCUT ASGARİ ÜCRET 4253 LİRAGeçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLUR?Şu an asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 liraya ulaşıyor. Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.