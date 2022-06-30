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Ankara'da sel can aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için kuvvetli sağanak beklendiği duyurmuştu. Başkentte akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Çok sayıda vatandaş sokakta zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araçlar suya gömüldü. Gelen son dakika bilgisine göre sağanak nedeniyle su basan binada 21 yaşındaki bir genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan bir kişiden ise haber alınamıyor.

Ekleme: 30.06.2022 - 20:42 Güncelleme: 30.06.2022 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da sel can aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü!
Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalananlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.

Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.

Ankara'da sel can aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü!

Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi.

İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.

SON DAKİKA!

Ankara'da sağanak nedeniyle su basan binada 21 yaşındaki bir genç kızın cansız bedenine ulaşıldı.

Ankara'da sel can aldı! Cadde ve sokaklar göle döndü!

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasip Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 'Bir genç kızımız maalesef vefat etti. -1 katta bulunuyormuş daire. Bu seviyenin de üstüne çıkmış su. Yardım istediği zamanda belli bir seviyeyi de geçmiş su.' ifadelerini kullandı.

Ankara Valisi Vasip Şahin: 'Bir genç kızımız maalesef vefat etti.'

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN FLAŞ UYARI!

Ankara Valiliği, öğleden sonra şehrin kuzey ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirilerek, 'Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.

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