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Öğretmenler için 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı!

Öğretmenlerin 2022 yılında yer değiştirme takviminin detayları belli oldu. İl içi yer değiştirme başvuruları 4-8 Temmuz'da, iller arası yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz'da, mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-11 Ağustos'ta yapılacak.

Ekleme: 3.06.2022 - 19:09 Güncelleme: 3.06.2022 - 19:12 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler için 2022 yer değiştirme takvimi yayımlandı!
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları ile ilgili flaş bir duyuru yaptı.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da açıklanacak İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta belli olacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
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