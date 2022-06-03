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İngiltere'de şoke eden görüntüler! Askerler peş peşe...

Tahtta en uzun süre kalan hükümdar olan Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen şükran ayinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını açıkladığı Aziz Paul Katedrali'ndeki şükran ayinine Meghan Markle ve Prens Harry'nin katılması dikkatleri çekerken Katedral dışında görev yapan askerleri peş peşe baygınlık geçirdi.

Ekleme: 3.06.2022 - 21:55 Güncelleme: 3.06.2022 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de şoke eden görüntüler! Askerler peş peşe...
96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Kraliçe Elizabeth'in katılamadığı ayinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın yer alması dikkatleri çekelrken Katedral dışında görev yapan askerler peş peşe yere yığıldı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları kapsamında şükran ayini yapıldı. Kraliçe Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle ayine katılamadı.

PRENS HARRİY VE MEGHAN MARKLE KATILDI

Başkent Londra'daki tarihi Aziz Paul Katedrali'nde yapılan ayine, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile eşi Camilla, Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, Kraliyet'teki görevlerinden ayılan Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Düşes Meghan Markle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

KRALİÇE VE PRENS ANDREW YOK

Kraliçe Elizabeth'in, adı bir cinsel taciz skandalına karışan oğlu York Dükü Prens Andrew ise Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle törende yer almadı.

Dün kutlamaların ilk gününde düzenlenen askeri geçit törenini, Buckingham Sarayı balkonundan izleyen Kraliçe Elizabeth, tören sonrası yaşadığı rahatsızlık nedeniyle katedraldeki şükran ayinine katılamadı.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe Elizabeth'in şükran ayinini Windsor Kalesi'nde televizyondan izlediği belirtildi.

Yarın da Buckingham Sarayı önünde Diana Ross, Alicia Keys ve George Ezra konser verecek. Etkinlikte, Prens Charles ve Prens William'ın birer konuşma yapması bekleniyor.

Pazar günü de tüm ülkede sokak partileri düzenlenecek, Londra sokaklarında binlerce gösteri sanatçısının katılacağı geçit törenleri yapılacak.

TÖRENDE ŞOKE EDEN ANLAR

Katedralin önünde görev alan üç asker yere yığıldı. Farklı alaylardan göreve gelen asklerlerin sıcak havada askeri üniformanın içinde saatlerce ayakta durması nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Bugünkü şükran ayininde en az beş gardiyanın bayıldığı bildirildi, ancak sadece iki tanesi fotoğraflandı.

KRALİÇE'NİN HAYATI

21 Nisan 1926'da dünyaya gelen ve 6 Şubat 1952'de kraliçe olan Elizabeth'in tam adı 'Elizabeth Alexandra Mary Windsor'. Babası Kral 6. George'un ölümünü takiben 26 yaşında tahta çıkan Kraliçe 2. Elizabeth 'İngiltere tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı' unvanına sahip oldu.

Kraliçe, 1952'de tahtta çıktığında Joseph Stalin hala Sovyetler Birliği'nin lideriydi. ABD Başkanı ise Harry Truman'dı. Kraliçe'nin 1953'teki taç giyme töreni, 'televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni' oldu.

Kraliçe 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu sürede Winston Churchill'den Boris Johnson'a kadar toplam 14 İngiliz başbakanı gördü.

Kraliçe'nin tahtta kaldığı sürede Soğuk Savaş başlayıp biterken, Berlin Duvarı inşa edildi ve yıkıldı.

2. Elizabeth, 2015'te 89 yaşındayken büyükannesi Kraliçe Victoria'nın en uzun süre tahtta kalma rekorunu kırdı. 1901'de 81 yaşındayken hayatını kaybeden Kraliçe Victoria, 63 yıl 7 ay tahtta kalmıştı.

İngiltere Kraliçesi'nin tahttaki 65. yılı 'Safir Yıl Dönümü' adı altında 2017'de, 60. yılı 'Pırlanta Yıl Dönümü' adıyla 2012'de, tahttaki 50. yılı 'Altın Yıl Dönümü' adıyla 2002'de ve 25. yılı 'Gümüş Yıl Dönümü' adıyla 1977'de kutlandı.

Kraliçe'nin tahta çıkışının 70. yılı da 'Platin Yıl Dönümü' adı altında bu yıl kutlanıyor.

Bu arada Kraliçe, tahtta bulunduğu süre boyunca 1971 ve 2008'de Türkiye'ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.
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