Binali Yıldırım'dan 'sınır ötesi operasyon' mesajı!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarına ilişkin, "Ülkemizin toprak bütünlüğüne, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmek bizim vazifemizdir. İçerde olduğu gibi dışarda da teröristi yok etmek asli görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çankırı'da Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılış tören öncesinde esnaflarla bir araya geldi.Yıldırım, yaptığı açıklamada, 'Hatırlarsanız, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra başbakanlığım dönemimde Ağustos'un başında Fırat Kalkanı operasyonu yaptık. Daha sonra yılbaşında Zeytin Dalı, daha sonra Barış Pınarı yapıldı. Bunlarda amaç neydi? Güney sınırımız en uzun sınırımız Suriye. Suriye'de bir iç savaş olduğu için, onlar da sınırlarına sahip olamadığı için buradaki terör unsurlarının ülkemize, milletimize zarar vermesini önlemek amacıyla sınırlarımızın güneyinde 911 kilometre güvenlik kuşağı oluşturma çalışması başlatılmıştır 2016'da zaman zaman bu devam ediyor. Ülkemizin toprak bütünlüğüne, vatandaşımızın can ve mal güvenliğine yönelen her türlü tehdidi bertaraf etmek bizim vazifemizdir. İçerde olduğu gibi dışarda da teröristi yok etmek asli görevimizdir' diye konuştu.Mehmetçiğin gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yıldırım, '5 yıl önce terör bu ülkenin birinci sırasındaydı. Artık birinci sırasında değil, ülkemizin her tarafına vatandaşlarımız rahatça seyahat edebiliyor, işlerini güçlerini yapabiliyorlar. Elhamdülillah güvenlik sağlandı. Bunun sürdürülebilir olması da önemli. Bunun için de bu faaliyetler devam edecek. Bundan kimsenin gocunmasına gerek yok' ifadesini kullandı.Seçimlerin ertelenmesine ilişkin gelen soruya 'Bunlar saçma sapan, zırva uydurma şeyler' diyerek, tepki gösteren Yıldırım, 'Türkiye bu işleri yönetecek güçte. Türkiye 15 Temmuz'u görmüş bir ülke. 17-25 Aralık'ı görmüş, ardından 3 ay sonra seçim yapmış bir ülke. Bunlar seçimleri kaybedecekleri korkusuyla, seçim üzerine şayia çıkarma gayretinden başka bir şey değil' şeklinde konuştu.