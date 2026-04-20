Limit İddiaları Gündem Oldu! BDDK Açıkladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı ya da mevcut düzenlemelerin ertelendiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Kurum, bu konuda henüz alınmış yeni bir karar olmadığını duyurdu. İşte detaylar...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.