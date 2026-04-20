İran'dan ABD'ye Misilleme! Hürmüz'de İHA Saldırısı

Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yeniden yükseldi.ABD ordusu, boğazdan geçen bir İran gemisini hedef alarak ateşkesi ihlal etti.İran ordusu ise ABD'nin İran gemisini ele geçirmesine “kısa süre içinde yanıt vereceğini” açıkladı.İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Umman Denizi'nde İran'a ait kargo gemisi TOUSKA'ya el koydukları yönündeki açıklamasını ise yalanladı.Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran, ABD savaş gemilerine saldırı gerçekleştirdi.ABD'nin, İran bayraklı Touska adlı kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunmasının ardından İran Silahlı Kuvvetleri, misilleme olarak ABD'ye ait bazı savaş gemilerine İHA saldırısı düzenledi.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise artan ABD tehditlerine karşı ulusal çıkarlarını ve güvenliğini korumak için “tüm imkanlarını” kullanacağını açıkladı.Arakçi, ABD saldırısının ardından Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran limanlarına, kıyılarına ve gemilerine yönelik son saldırıların, ABD tarafının çelişkili ve mantıksız taleplerle birleştiğinde, Washington'un diplomasiye ciddiyetle yaklaşmadığını gösterdiğini söyledi.İran Dışişleri Bakanı, Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin son dönemde ihlal edildiğini de dile getirdi.İranlı Bakan, “Bunlar, kötü niyetin ve diplomaside ciddiyet eksikliğinin açık işaretleridir” dedi. Bakan Arakçi, İran'ın “ülkenin çıkarlarını ve ulusal güvenliğini korumak için tüm imkânlarını kullanacağını” da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait 'TOUSKA' isimli bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirmişti.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran gemisinin vurulduğu anların görüntülerini yayınlamıştı.Daha önce bir Beyaz Saray yetkilisi Anadolu Ajansı'na, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel elçiler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın İran'la yeni bir müzakere turu için Pakistan'a gideceklerini söylemişti.