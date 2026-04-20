Telefonunuzu Bu Moda Alın! Teknoloji Hayat Kurtarıyor

Doğada fark edilmesi oldukça zor olan kenelere karşı dikkat çeken bir yöntem gündeme geldi. Uzmanlar, iyi kamufle olabilen bu küçük canlıların basit bir cep telefonu hilesi sayesinde daha kolay tespit edilebileceğini belirtiyor.

Doğa yürüyüşleri ve park gezileri her zaman göründüğü kadar masum olmayabilir.Genellikle gözden kaçan ve hastalık taşıma riskiyle ciddi bir tehdit oluşturan keneler, doğada kendilerini ustalıkla kamufle etmeleriyle bilinir.Ancak uzmanlar, çıplak gözle fark edilmesi neredeyse imkansız olan bu küçük canlıları anında görünür kılan şaşırtıcı bir yöntem paylaştı.İşte sadece akıllı telefonunuzu kullanarak keneleri saniyeler içinde tespit etmenizi sağlayacak o pratik yöntem…iPhone'unuzun derinliklerinde saklı olan bir 'filtre' hilesi, keneleri hemen ele veriyor.iOS işletim sisteminde yer alan Magnifier (Büyüteç) uygulaması üzerinden erişilebilen bu özellik, renk kontrastını değiştirerek küçük canlıların daha görünür hale gelmesini sağlıyor.Büyüteç (Magnifier) uygulamasını açın.Ayarlar (dişli çark) simgesinden 'Filtreler'i aktif hale getirin.Filtre seçeneklerinden 'Tersine Çevir' (Inverted) modunu seçin.