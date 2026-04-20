İletişim Başkanlığı Açıkladı! Süreç Adım Adım İlerliyor

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan iki ayrı olayda toplam 10 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı.Yaşanan olaylar sonrası sosyal medya üzerinden bazı hesaplar tarafından yanıltıcı paylaşımlar yapılırken bu konuda bazı adımlar atıldı.Bu kapsamda birçok ilde operasyonlar gerçekleştirilirken yapılan operasyonlara ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.Açıklamada, 'Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde gerçekleştirilen okul saldırıları ile ilgili soruşturmalar, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa/Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarınca çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.Süreç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarımızın güvenliği ve milletimizin huzuruna yönelik hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda, ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde yürütülmektedir.' ifadeleri kullanıldı.Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri yayınlayan ya da halk arasında korku, kaygı, panik oluşturabilecek nitelikteki paylaşım yapan, resmi kurumların açıklamalarını itibarsızlaştırmak için yanıltıcı bilgiyi alenen yayan, suçu ve suçluyu övüp alenen suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap ve paylaşım olduğunun tespit edildiği belirtildi.Bu hesaplara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 72 il Cumhuriyet Başsavcılığında toplam 661 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı.Bunlardan 68'i tutuklandığı, 127'si hakkında adli kontrol tedbiri ve 5'i hakkında Çocuk Koruma Kanunu tedbiri uygulandığı, 117'sinin ise serbest bırakılarak ailelerine teslim edildiği paylaşıldı.95 kişi hakkında ise yakalama/tespit çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.Ayrıca 249 şüpheli gözaltında bulunmakta olup, bin 104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.Bu hesaplar arasında, özellikle milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan, okulları adres gösterip saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tedirginlik oluşturan çok sayıda hesap sahibi tespit edildi.275 okulu hedef gösteren 389 hesap kullanıcısı tespit edilerek gözaltına alınırken adli makamlarca işlemleri devam ediyor.Yapılan duyuruda son olarak, 'Konu, başta Ankara, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Başsavcılıkları olmak üzere 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hassasiyetle takip edilmektedir.Süreç Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon halinde yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' denildi.