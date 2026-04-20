Uşak Belediyesi'ne 2. Dalga Operasyon! Gözaltına Alındılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçları kapsamında soruşturma yürütülmüştü.Soruşturma çerçevesinde aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisiyle yarı çıplak basılan ve burada gözaltına alınan Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.Bu gelişmelerin ardından Uşak Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi.Haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a götürülecek.25 kişinin sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığı operasyon kapsamında ekipler, belediyede çalışmalarını sürdürüyor.Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları ve iş insanları da bulunuyor.Öte yandan Özkan Yalım'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu biliniyor.Belediye başkanlık görevini 'yerine getirdiği' bu süreçte eşi ve 3 çocuğuyla da ilgilenirken, 3 diğer sevgilisine de böylesine zaman ayıran Özkan Yalım'ın yeni görüntüleri ise kamuoyunda tartışma yarattı.